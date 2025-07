Khoảnh khắc sinh tử trên con tàu bị lật: Bốn người ôm chiếc ghế gỗ nhưng một người kiệt sức đã buông tay

Thông tin từ Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn vụ lật tàu du lịch Woder Sea mang số hiệu QN-7105 trên vịnh Hạ Long cho biết: lúc 1h30 phút sáng cùng ngày, con tàu đắm đã được lật trở lại. Đến 3h30 phút cùng ngày, tàu Vịnh Xanh QN-7105 được trục vớt, không tìm thấy thi thể bên trong. Các đơn vị đã tiến hành lai dắt con tàu vào bờ và tiếp tục tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân còn mất tích.

Báo VOV đưa tin, đến 7h sáng 20/7, đã tìm được 46 người trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, trong đó có 36 thi thể và 10 người được cứu sống; còn 5 người đang mất tích.

Con tàu đắm đã được lật lại thành công. Ảnh: VGP

Sau sự cố lật tàu QN-7105 trên vịnh Hạ Long chiều 19/7, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Bãi Cháy đã đã tiếp nhận 10 người may mắn được cứu sống. Hầu hết các nạn nhân bị chấn thương phần mềm, trầy xước, chấn thương tay, chân do va đập… Sau khi được nhân viên y tế chăm sóc, sức khỏe những người này đã ổn định dù tâm lý vẫn còn hoảng loạn, bất an.

Là người may mắn sống sót khỏi con tàu đắm, anh N.H.Q (40 tuổi, quê phường Trường Vinh, Nghệ An) chưa hết hoảng sợ bởi thời tiết đang đẹp thì giông, lốc đến rất bất ngờ, tàu lật chỉ sau khoảng 10- 15 phút. Hầu hết hành khách và mọi người trên tàu không kịp mặc áo phao, kể cả thuyền trưởng.

"Bốn người ôm chiếc ghế gỗ, nghĩ cách bơi vào bờ, nhưng một người đàn ông kiệt sức không trụ được đã buông tay. Ba người chúng tôi bơi 3 giờ đồng hồ cũng không vào được bờ. Tôi động viên mọi người cố gắng lên, cố gắng bơi để được sống. Sau đó, chúng tôi bơi lại khu vực luồng tàu hay đi qua rồi may mắn gặp một tàu cá, được ngư dân cứu vớt và đưa vào bờ"- anh Quân kể lại với PV báo Pháp luật Tp.HCM.

Hiện sức khỏe các nạn nhân còn sống trong vụ việc đã ổn định. Ảnh: TPO

Còn anh M.X.H. (43 tuổi, quê Bắc Ninh) cùng nhóm bạn gồm 13 người lớn và một trẻ nhỏ đã háo hức mua vé lên tàu du lịch Vịnh Xanh. Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì tai họa ập đến. Khoảng 13 giờ, tàu bất ngờ nghiêng mạnh do gió lớn thổi tới từng đợt, khiến mọi người chao đảo, ngã nhào trong khoang.

Giữa cơn hỗn loạn, anh H. kịp mặc áo phao, cố trấn tĩnh bằng cách hít một hơi sâu rồi lao mình xuống biển để thoát thân. Nhưng vì bơi không giỏi, anh nhanh chóng bị sóng cuốn trôi xa khỏi con tàu, ước chừng khoảng một cây số. Trong suốt gần ba giờ đồng hồ vật lộn giữa biển khơi, anh H. chỉ còn biết cố gắng giữ mình nổi và cầu mong một phép màu.

Phép màu ấy đã đến khi một tàu cá đi ngang qua phát hiện và cứu vớt anh lên khỏi mặt nước, đưa vào bờ trong tình trạng kiệt sức nhưng may mắn thoát chết.

Người nhà nạn nhân nhận được tin cũng đã đến bệnh viện chăm sóc. Ảnh: TPO

Một thuyền viên may mắn thoát nạn là em Vũ Anh Tú (SN 2000). Thuyền viên này đang điều trị tại viện, đau lòng kể lại với PV VOV khoảnh khoắc ấy: “Nhanh quá em không kịp nhớ, nó chỉ khoảng mấy giây thôi, em vừa lên trên cabin thuyền trưởng thì mấy giây sau là thuyền lật. Lúc ấy chỉ nghĩ là làm thế nào đi ra ngoài thoát được ra ngoài để sống thôi. Lúc ấy may mình biết bơi, mình bám víu bò ra ngoài, thấy ánh sáng cố ngoi lên”.

Hiện thi thể những người xấu số đã được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy. Tỉnh Quảng Ninh đã bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, nghỉ cho thân nhân những người tử vong trong thời gian ở Quảng Ninh và bố trí xe đưa thi thể người bị nạn về quê quán.

Ngay trong đêm 19/7, lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành tại Quảng Ninh cũng đến thăm hỏi, động viên những người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện và chia sẻ mất mát với gia đình những người không may tử nạn.

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/người. Sẻ chia những mất mát với gia đình người bị nạn, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong 40 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 25 triệu đồng/người.