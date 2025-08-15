Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm điều khiển UAV Lancet thuộc Lữ đoàn Pháo binh Vệ binh số 52 của Lực lượng Dù, từ nhóm quân Dnepr, đã loại khỏi vòng chiến khẩu pháo M-777 cỡ 155 mm của Mỹ và pháo tự hành Bogdana ở hướng Kakhovka, tỉnh Kherson.

Trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu, các điều khiển viên UAV đã tiến hành trinh sát tại bờ phải sông Dnepr, phát hiện vị trí pháo tầm xa của Quân đội Ukraine đang bắn vào các khu định cư dân sự trên bờ trái.

Dù gặp sự chống phá của tác chiến điện tử đối phương, các UAV trinh sát trang bị camera độ phân giải cao và máy ảnh nhiệt vẫn phát hiện được các mục tiêu được nguỵ trang.

Tọa độ khẩu pháo M-777 và các pháo tự hành Bogdana đã được truyền về sở chỉ huy, sau đó Lancet tiến hành các đợt tấn công điểm, phá huỷ cả 2 phương tiện. UAV trinh sát Zala đã hiệu chỉnh cuộc tấn công và xác nhận việc tiêu diệt các mục tiêu.

Khoảnh khắc pháo M-777 và Bogdana bị xóa sổ gần Kherson

Theo TVzvezda

