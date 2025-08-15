HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khoảnh khắc pháo M-777 và Bogdana bị xóa sổ gần Kherson

Hải Yến |

 UAV Lancet từ Lữ đoàn Pháo binh Vệ binh 52 của Nga đã phá hủy pháo M-777 155 mm và pháo tự hành Bogdana gần Kherson.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm điều khiển UAV Lancet thuộc Lữ đoàn Pháo binh Vệ binh số 52 của Lực lượng Dù, từ nhóm quân Dnepr, đã loại khỏi vòng chiến khẩu pháo M-777 cỡ 155 mm của Mỹ và pháo tự hành Bogdana ở hướng Kakhovka, tỉnh Kherson.

Trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu, các điều khiển viên UAV đã tiến hành trinh sát tại bờ phải sông Dnepr, phát hiện vị trí pháo tầm xa của Quân đội Ukraine đang bắn vào các khu định cư dân sự trên bờ trái.

Dù gặp sự chống phá của tác chiến điện tử đối phương, các UAV trinh sát trang bị camera độ phân giải cao và máy ảnh nhiệt vẫn phát hiện được các mục tiêu được nguỵ trang.

Tọa độ khẩu pháo M-777 và các pháo tự hành Bogdana đã được truyền về sở chỉ huy, sau đó Lancet tiến hành các đợt tấn công điểm, phá huỷ cả 2 phương tiện. UAV trinh sát Zala đã hiệu chỉnh cuộc tấn công và xác nhận việc tiêu diệt các mục tiêu. 

Khoảnh khắc pháo M-777 và Bogdana bị xóa sổ gần Kherson

Theo TVzvezda

Người phụ nữ bị lừa sạch 135 triệu đồng trong tài khoản, cảnh sát lấy lại số tiền bằng 2 thao tác cực nhanh
Tags

Pháo M-777

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại