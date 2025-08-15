Người phụ nữ bị lừa sạch 135 triệu đồng trong tài khoản, cảnh sát lấy lại số tiền bằng 2 thao tác cực nhanh

Mọi chuyện bắt đầu vào chiều ngày 10/8, khi bà Châu - một người phụ nữ tại huyện Đào Giang (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là "nhân viên chăm sóc khách hàng của nền tảng Douyin (phiên bản TikTok Trung Quốc)", thông báo một tin sét đánh: ứng dụng TikTok mà bà đã cài đặt sẽ tự động trừ 800 NDT (khoảng 2,8 triệu đồng) mỗi tháng cho gói thành viên.

Lo lắng trước nguy cơ mất tiền vô lý, bà Châu lập tức hỏi cách hủy dịch vụ. Đây chính là lúc kẻ lừa đảo tung ra mồi câu tiếp theo. Chúng "nhiệt tình" hướng dẫn bà rằng để "hủy trừ phí", bà phải tải về một ứng dụng lạ được giới thiệu là hỗ trợ người dùng. Tin tưởng đây là ứng dụng hỗ trợ chính thức, bà Châu đã làm theo mọi chỉ dẫn.

Ngay sau khi cài đặt và thao tác trên ứng dụng lạ, bà Châu đột nhiên phát hiện mình không thể đăng nhập vào tài khoản WeChat được nữa. Cảm giác bất an của bà bắt đầu tăng lên.

Ảnh minh họa

Một cuộc chạy đua thầm lặng cũng này cũng đang diễn ra. Hệ thống chống lừa đảo phát hiện hoạt động đáng ngờ nhắm vào bà Châu và ngay lập tức gửi cảnh báo khẩn cấp đến Đồn cảnh sát Đào Hoa Giang. Cảnh sát nhanh chóng triển khai hai mũi hành động: một tổ công tác khẩn trương đến nhà bà nhưng không tìm thấy; mũi còn lại liên tục gọi vào số điện thoại của bà nhưng máy luôn báo bận.

Không bỏ cuộc, các cán bộ trực ban kiên trì gọi lại cho đến khi cuộc gọi được kết nối. Nhận thấy sự cấp bách, cảnh sát ngay lập tức yêu cầu bà Châu phải đến đồn cảnh sát gần nhất để được hỗ trợ.

Khi bà Châu hoảng hốt chạy đến đồn cảnh sát, tình hình đã vô cùng nguy cấp. Qua kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện kẻ lừa đảo đã chiếm được quyền kiểm soát điện thoại từ xa thông qua ứng dụng vừa mới cài đặt. Tệ hơn nữa, chúng đang trong quá trình thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số tiền 38.000 NDT (gần 135 triệu đồng) trong ví điện tử WeChat của bà.

Không một giây do dự, cảnh sát lập tức có 2 hành động cực nhanh, họ lập tức ngắt kết nối mạng của điện thoại và rút ngay thẻ SIM ra khỏi máy. Hai thao tác dứt khoát này đã cắt đứt hoàn toàn kênh điều khiển từ xa của kẻ lừa đảo, khiến lệnh chuyển tiền đang thực hiện bị hủy bỏ ngay lập tức. Số tiền gần 135 triệu đồng của bà Châu đã được giữ lại vào phút chót.

Lý do là điện thoại của bà đã bị chiếm quyền và việc ngắt kết nối mạng lẫn kết nối SIM không cho kẻ gian kịp thời khai thác.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, cảnh sát đã đi cùng bà Châu đến ngân hàng, hỗ trợ bà chuyển toàn bộ số tiền trên vào một tài khoản an toàn của người thân. Sau đó, họ đã kiểm tra kỹ lưỡng điện thoại của bà, xóa bỏ hoàn toàn ứng dụng lừa đảo và hướng dẫn bà tự bảo vệ mình trong tương lai.

Ngoài ra, cảnh sát cũng cảnh báo người dân không nghe theo các cuộc gọi tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của các sàn thương mại điện tử, nền tảng thanh toán, lấy lý do "hủy gói thành viên", "hoàn tiền bồi thường" để yêu cầu tải ứng dụng lạ, chia sẻ màn hình hoặc chuyển tiền đều là lừa đảo!

Tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân, mã xác thực, không chia sẻ màn hình hay chuyển khoản. Nếu gặp tình huống đáng ngờ, vui lòng gọi ngay đến đường dây nóng hệ đồn cảnh sát địa phương ngay lập tức.