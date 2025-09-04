Khoảnh khắc nhân đôi tình yêu nước của Ninh Dương Story trong sắc đỏ tự hào

Trong không khí rộn ràng của những ngày lễ trọng đại, cặp đôi hot hit Ninh Dương Story lại một lần nữa khiến mạng xã hội “bùng nổ” khi đăng tải loạt ảnh tình cảm. Không chỉ ngọt ngào trong từng khoảnh khắc, cả hai còn khéo léo gửi gắm tình yêu nước bằng chi tiết tinh tế: cùng diện vòng đôi và charm bạc “Yêu Nước” – điểm nhấn từ Bộ sưu tập Dấu Son Độc Lập của Bảo Tín Mạnh Hải.

Với vòng tay đôi mang nhiều charm bạc gắn liền tinh thần dân tộc, tình yêu của cả hai được khoác thêm một ý nghĩa lớn lao – không chỉ dành cho nhau mà còn dành cho Tổ quốc. Khoảnh khắc ấy càng trở nên đặc biệt khi cặp đôi cùng diện áo đỏ với dòng chữ nhỏ nơi ngực trái “Hàng xóm yêu nước” – gam màu gợi nhắc lá cờ Việt Nam, đồng thời cũng là lời “nhá hàng” cho dự án mới Hàng Xóm Mới mà Ninh Dương sắp tham gia.

Một trong những mẫu charm yêu nước trong BST Dấu Son Độc Lập

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận của cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú trước sự “soft xỉu” của cặp đôi, đồng thời cùng nhau lan toả chung một tinh thần: yêu thương, gắn kết và tự hào dân tộc.

Không dừng lại trên mạng xã hội, Ninh Dương Story còn mang tinh thần ấy đến tận đời thực. Cả hai đã cùng xuất hiện tại trạm khách A80 – nơi Bảo Tín Mạnh Hải đồng hành cùng chương trình tiếp sức người dân trong dịp lễ. Giữa không gian ấm áp, khoảnh khắc cặp đôi khoe khéo vòng đôi “Yêu Nước” đã khiến nhiều người dân ghé nghỉ chân phải bật cười thích thú, biến trạm khách thành một điểm hẹn vừa ấm tình, vừa rộn ràng sức trẻ. Không những thế, cặp đôi còn diện chung full cây BST “Yêu Nước” gồm áo và khăn bandana của dự án Fandom Yêu Nước, càng khiến những khoảnh khắc tình bể bình của cặp đôi ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Cặp đôi mang tình “yêu nước” đi muốn nơi

Người dân hào hứng khi nghệ sĩ tham gia tiếp sức tại các Trạm khách A80: Tự hào Việt Nam

Trong hành trình đồng hành cùng Đại lễ A80, Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ mang đến những sản phẩm trang sức giàu giá trị biểu tượng mà còn góp phần tạo nên những khoảnh khắc lan tỏa tự hào. Hình ảnh tình yêu đôi lứa hòa quyện cùng tình yêu đất nước chính là minh chứng đẹp nhất cho tinh thần đoàn kết, gắn bó của người Việt. Và trên hết, chính tình yêu nước – từ những điều giản dị đến thiêng liêng – đã làm nên một ngày lễ kỷ niệm trọn vẹn, đọng lại trong lòng mỗi người niềm hạnh phúc khi được là người Việt Nam.