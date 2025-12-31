Khoảnh khắc người phụ nữ nhảy từ tầng cao thoát thân trong vụ cháy ở Hàng Mã sáng nay

Vào khoảng 9 giờ sáng nay 31/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại số nhà 14 phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội). Thời điểm này, người dân xung quanh phát hiện khói bốc ra từ tầng 3- rộng khoảng 20m2 của ngôi nhà trên rồi lan nhanh tới các tầng tiếp theo.

Người dân đã tri hô để cùng nhau dập lửa, đồng thời thông báo đến lực lượng chức năng. Nhận được tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy.

Thông tin trên VnExpress, ngôi nhà bị cháy kinh doanh vàng mã, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Đội chữa cháy số 7 điều 4 xe và các chiến sĩ tới hiện trường. Tới 10h20 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Ngôi nhà bị cháy có tầng 1 được dùng để kinh doanh vàng mã, tầng 2 và 3 để ở và bếp nấu ăn. Ban công căn nhà quây kín bằng rào sắt và cửa kính.

Một cán bộ phường Hoàn Kiếm thông tin trên báo Người Lao Động rằng, khi thấy khói trong nhà bốc lên, một người phụ nữ đang ở bên trong đã nhảy từ tầng cao xuống đất để thoát thân, dẫn đến bị thương. Sau đó, nạn nhân đã được hỗ trợ đưa đi Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cấp cứu. Hai nhân viên khác của cửa hàng chạy thoát ra ngoài do đứng bán hàng ở tầng một.

Cháy nhà ở hàng Mã

Khoảnh khắc người phụ nữ cố thoát khỏi đám cháy rồi gặp nạn đã được người chứng kiến ghi lại.