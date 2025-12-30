3 đối tượng đánh hội đồng thanh niên do mâu thuẫn sạc xe điện: Quá khứ "bất hảo" của kẻ xuống tay

Đêm 28/12, tại khu vực trạm sạc xe điện bên trong bến xe Giáp Bát, một nam thanh niên và một nhóm người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tranh cãi gay gắt. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Đến hôm nay (30/12), thông tin trên Dân Trí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Toàn (37 tuổi) và Đoàn Giang Nam (35 tuổi, cùng trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cũng tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Thắng (34 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng Vũ Mạnh Toàn còn bị điều tra thêm hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hình ảnh vụ việc được camera an ninh ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên VTC News, thì vào khoảng 0h ngày 28/12, Vũ Mạnh Thắng đi ô tô đến trạm sạc pin tại bến xe Giáp Bát. Cùng thời điểm anh S. cũng đến sạc xe. Trong quá trình chờ sạc, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thắng gọi điện cho anh trai là Vũ Mạnh Toàn để nhờ đến “dằn mặt” đối phương. Khi đó, Toàn đang ngồi cùng Đoàn Giang Nam nên rủ Nam cùng đi.

Trước khi đến bến xe, Toàn mang theo một dao gấp nhọn, chuôi kim loại màu đen, lưỡi dài hơn 12cm, giấu trong túi quần.

Tại khu vực ki-ốt số 44 - 45, Thắng và Nam gặp anh S. và yêu cầu “ra ngoài nói chuyện”. Tuy nhiên, anh S. không đồng ý và chạy vào trong ki-ốt, các đối tượng liền kéo áo, giữ người. Lúc này, Toàn rút dao lao tới, cùng Nam khống chế nạn nhân. Trong lúc vật lộn, Toàn đã dùng dao đâm một nhát trúng đùi phải của anh S.

(Ảnh minh hoạ)

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã chạy tới can ngăn, các đối tượng dừng tay rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng ô tô. Từ lời khai của nạn nhân và các chứng cứ thu thập được, đến 10h ngày 29/12, Công an phường Hoàng Mai phát hiện chiếc ô tô liên quan vụ việc đang sạc pin tại Trung tâm đăng kiểm 2910D.

Làm việc với cơ quan công an, Vũ Mạnh Thắng thừa nhận hành vi, đồng thời khai về vai trò của Toàn và Nam. Ngoài ra, Toàn khai con dao dùng để đâm anh S. được một người bạn cho vào khoảng năm 2011. Toàn mang dao đi để phòng thân.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Nam và Toàn dương tính với ma túy đá Methamphetamine. Đáng chú ý, Vũ Mạnh Toàn có 3 tiền án về các tội gây rối trật tự công cộng và mua bán trái phép chất ma túy.