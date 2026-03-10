Khoảnh khắc người phụ nữ mang thai 7 tháng định tự tử: Người chứng kiến la hét thất thanh

Vào khoảng 9h55' ngày hôm nay (10/3), người dân phát hiện một thai phụ đang ngồi trên cầu Cống Lèn (nối giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa), có ý định tự tử nên đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 1 xe bán tải cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, triển khai phương án giải cứu.

VOV.vn thông tin tại hiện trường, Lực lượng CNCH đã phối hợp cùng Công an xã và Bộ đội Biên phòng địa phương vừa tiếp cận, trò chuyện trấn an, động viên, đánh lạc hướng nạn nhân để triển khai phương án. Đồng thời lúc này, ở khu vực phía dưới cầu triển khai phương án sử dụng áo phao và các thiết bị chuyên dụng để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Khi đang trò chuyện, trấn an, các chiến sĩ đã ôm trọn nạn nhân đưa vào nơi an toàn. Khoảnh khắc này đã được người dân chứng kiến ghi lại và liên tục dành lời khen ngợi cho hành động kịp thời của các chiến sĩ.





Thông tin trên báo Thanh Tra, nạn nhân được xác định là chị N.T.C, sinh năm 1987, trú tại xã Thọ Xuân, Thanh Hóa, hiện đang mang thai tháng thứ 7. Lực lượng chức năng đã bàn giao chị cho gia đình cùng chính quyền địa phương tiếp tục chăm sóc, ổn định tâm lý.