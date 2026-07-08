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Khoảnh khắc mưa lũ cuốn trôi căn nhà 2 tầng, 6 người may mắn thoát nạn

Hương Trà (T/H)
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Căn nhà nằm cách suối khá xa, tuy nhiên nước lũ dâng cao đã gây sạt lở từ khu vực bãi ruộng, ăn sâu vào nền móng khiến công trình không còn khả năng chịu lực và bị sập.

Sau những ngày mưa lớn, nhiều xã ở Lai Châu như: Nậm Mạ, Nậm Cuổi, Pu Sam Cáp, Than Uyên, Sìn Hồ… bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến hạ tầng giao thông, ruộng vườn, hoa màu, nhà cửa của người dân.

Do mưa lũ kéo dài vào khoảng 8 giờ sáng nay (8/7), một ngôi nhà 2 tầng của người dân tại bản Giao Chản, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu đã bị đổ sập hoàn toàn. Được biết, trong nhà có 6 người sinh sống và may mắn tất cả đều an toàn.

Khoảnh khắc ngôi nhà 2 tầng bị nước lũ cuốn trôi.

Thông tin trên báo Lao Động, người dân địa phương cho hay căn nhà nằm cách suối khá xa, tuy nhiên nước lũ dâng cao đã gây sạt lở từ khu vực bãi ruộng, ăn sâu vào nền móng khiến công trình không còn khả năng chịu lực và bị sập. Khoảnh khắc ngôi nhà bị lũ cuốn đã được người dân quay lại, rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, chính quyền các địa phương ở Lai Châu đã khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ; tuyệt đối không đi qua ngầm, tràn, khe suối khi nước dâng cao, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Các lực lượng chức năng đang theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ.

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