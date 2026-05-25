Khoảnh khắc lịch sử: Chiếc tàu pháo 1 triệu USD do người Việt tự đóng bắn trúng mục tiêu ngay lần đầu thử nghiệm, được Tạp chí nước ngoài khen ngợi

Kỳ tích đóng tàu của Việt Nam

Tháng 8/2011, chiếc tàu pháo TT-400TP đầu tiên được hạ thủy, khiến các chuyên gia nước ngoài ngạc nhiên về năng lực của ngành đóng tàu Việt Nam khi làm chủ các công nghệ đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

Ký hiệu TT nghĩa là "tuần tra", 400 là lượng giãn nước tương đối của tàu và TP là "tàu pháo". Tàu trang bị nhiều loại khí tài hiện đại như pháo AK-630, AK-176, tên lửa phòng không tầm thấp, hệ thống nhận biết địch-ta, hệ thống quang điện từ, radar tiên tiến…

Sáng 27/9/2011, thời điểm cơn bão số 5 hoành hành, Đại tá Nguyễn Văn Đắc, Chính ủy Nhà máy Z173 đã nhận được cuộc điện thoại khiến không chỉ ông mà tất cả các thành viên trong nhà máy "vỡ òa trong nước mắt": Chiếc tàu pháo "Made in Vietnam" đầu tiên đã bắn trúng mục tiêu ngay từ loạt bắn đầu trong cuộc thử nghiệm.

Đại tá Nguyễn Văn Đắc cho biết, thông thường, mẫu tàu tương tự đóng mới ở nước họ phải mất nhiều lần mới bắn trúng mục tiêu. Nhưng tàu do Việt Nam sản xuất đã khai hỏa chính xác ngay từ lần đầu tiên. ﻿Đây là "khoảnh khắc lịch sử mà hàng nghìn cán bộ, kỹ sư và công nhân trong nhà máy đã chờ đợi từ lâu".

Tạp chí quốc phòng IHS Jane's Fighting Ship (Anh) đánh giá cao việc tàu TT-400TP có thể đạt tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ với phạm vi hoạt động lên tới 2.500 hải lý. Trong khi đó, Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS, trụ sở tại Singapore) gọi tàu TT-400TP là "bước đột phá" của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

﻿Tàu pháo TT-400TP

TT-400TP là một tàu pháo do Nhà máy Z173 (hay công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Hồng Hà) tự sản xuất dựa trên bản thiết kế sơ bộ mua từ nước ngoài. ﻿

Thời điểm đó, khi đứng trước câu hỏi hóc búa là "tự đóng tàu chiến hay mua của nước ngoài", các lãnh đạo Nhà máy Z173 đã đi tới một quyết định "chưa từng có tiền lệ": Tự bỏ tiền mua thiết kế sơ bộ tàu pháo rồi báo cáo, chứng minh và thuyết phục Quân chủng Hải quân, cũng như Bộ Quốc phòng tin rằng: Các kỹ sư giỏi, thợ lành nghề của Z173 "chắc chắn đóng được tàu pháo".

"Con tàu này chỉ tốn của chúng tôi khoảng 1 triệu USD, trong khi 1 tàu chiến tương tự trên thị trường toàn cầu có giá lên tới 10 triệu USD. Như vậy, chúng tôi tiết kiệm được tới 90%," Giám đốc Nhà máy Z173 thời điểm đó là Đại tá Nguyễn Văn Cường cho hay.

Tàu có trọng tải choán nước là 413 tấn khi không tải, 446 tấn khi tải trung bình và 480 tấn khi toàn tải. Chiều dài dài nhất 54,16m, chiều rộng rộng nhất 9,16m, mớn nước 2,7 m. Tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động 2500 hải lý khi tàu chạy ở tốc độ kinh tế 14 hải lý/giờ.

Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, có khả năng tác chiến trong điều kiện sóng cấp 5 và chạy trong điều kiện gió cấp 9, 10 và sóng cấp 8. Tàu được thiết kế và chế tạo theo kiểu module độc lập (trong mỗi module được thiết kế và bố trí lắp đặt các thiết bị gần như hoàn chỉnh theo từng khối, sau đó chỉ cần cẩu - đấu - lắp tổng thành các đoạn module lại).



Về vũ trang, tàu được trang bị súng máy phòng không 14,5 mm, pháo hạm tự động 76 mm AK-176 và một pháo tự động 6 nòng 30 mm AK-630 có radar dẫn bắn để tiêu diệt mục tiêu trên biển, trên không. Tàu còn có hệ thống tên lửa phòng không MANPAD SA-N-14 Grouse 2 ống phóng.



Ra đa trên tàu là loại Ra đa hiện đại như: Hệ thống radar Kaskad với radar Delta-М, Hệ thống radar dẫn đường Furuno, Radar tìm kiếm và hệ thống theo dõi bao gồm Air/Navy, Hệ thống nhận biết địch-ta, hệ thống quang-điện tử. Hệ thống định vị/dẫn đường vệ tinh, Hệ thống thông tin liên lạc tự động.

Nhà máy Z173﻿

Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hồng Hà (Nhà máy Z173) trực thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng được thành lập ngày 30/10/1965. Thời kỳ đầu thành lập, Công ty có quy mô nhỏ, có nhiệm vụ chính là sửa chữa các tàu sông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Đến nay, nhà máy còn vươn ra thị trường quốc tế với những sản phẩm chất lượng cao, như: tàu container 3.300 tấn và 2.600 tấn cho Tập đoàn DAMEN (Hà Lan), xuồng HH11T xuất sang Ghana, tàu phục vụ sang Úc, ... ﻿