Khoảnh khắc Lancet xóa sổ trạm radar Mangust tại hướng Kharkiv

Hải Yến |

Đạn tuần kích Lancet phá hủy trạm radar Mangust của Ukraine ở hướng Kharkiv, giúp giảm nguy cơ phát hiện và nâng hiệu quả pháo binh Nga.

Đạn tuần kích Lancet vô hiệu hóa trạm radar Mangust tại Kharkiv , nâng cao hiệu quả pháo binh - Ảnh 1.

Đơn vị vận hành đạn tuần kích Lancet đã vô hiệu hóa trạm radar Mangust của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại hướng Kharkiv.

Theo thông tin và hình ảnh kiểm soát mục tiêu do Bộ Quốc phòng Nga công bố, thiết bị này bị phát hiện và phá hủy bởi các binh sĩ thuộc lực lượng hệ thống không người lái của Cụm quân Sever.

Theo nội dung được công bố, phía Ukraine đã bí mật triển khai một trạm trinh sát phản pháo ở khu vực hậu phương, đặt trên mái một ngôi nhà dân.

Sau khi xác định được vị trí, đạn tuần kích Lancet đã vượt qua các biện pháp tác chiến điện tử và thực hiện đòn tấn công chính xác vào phần mái nhà nơi đặt trạm radar.

Hình ảnh từ máy bay trinh sát xác nhận mục tiêu đã bị đánh trúng và phá hủy. Việc loại bỏ thiết bị này được cho là đã nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị pháo binh thuộc Cụm quân Sever tại khu vực nói trên.

Việc trạm radar bị vô hiệu hóa cũng làm giảm nguy cơ các kíp chiến đấu của phía Nga bị đối phương phát hiện.


Theo TVzvezda
