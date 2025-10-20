HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khoảnh khắc Iskander-M xóa sổ hệ thống HIMARS ở tỉnh Chernihiv

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/10 thông báo đã phá hủy một hệ thống HIMARS của Ukraine ở khu vực Kuzminskoye, tỉnh Chernihiv.

Khoảnh khắc Iskander-M xóa sổ hệ thống HIMARS ở tỉnh Chernihiv- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tình báo xác định vị trí tổ hợp bắn của Quân đội Ukraine trong khu vực làng Kuzminskoye. Sau đó, mục tiêu bị bắn trúng bởi tổ hợp tên lửa chiến thuật — chiến dịch 9K720 Iskander-M.

Theo thông báo, sau đòn tấn công, có tới 15 binh sĩ Ukraine và 2 xe hộ tống cơ động trúng mục tiêu.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá huỷ các cơ sở hạ tầng vận chuyển phục vụ hoạt động của Quân đội Ukraine.

Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga đã phá huỷ 323 UAV Ukraine, 2 quả bom dẫn đường trên không và 3 quả đạn của hệ thống HIMARS.


an ninh thế giới

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

HIMARS

Iskander-M

