HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khoảnh khắc Iskander-M phá tan 2 bệ phóng tên lửa ATACMS nhắm vào Voronezh

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy hệ thống Iskander-M phá hủy 2 bệ phóng MLRS Mỹ bắn tên lửa ATACMS vào Voronezh.

Khoảnh khắc Iskander-M phá tan 2 bệ phóng tên lửa ATACMS nhắm vào Voronezh- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, binh lính Nga đã phá hủy 2 hệ thống phóng tên lửa đa nòng (MLRS) do Mỹ chế tạo ở vùng Kharkiv. Từ đây lực lượng Ukraine cố gắng phóng tên lửa ATACMS nhằm vào thành phố Voronezh.

Theo thông báo của Bộ trên, Quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công các mục tiêu dân sự sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga ngày 18/11, vào 14:31 giờ Moscow. 4 tên lửa hành trình chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất đã được phóng về phía thành phố Voronezh.

Các tên lửa trên bị tổ lái hệ thống phòng không S-400 và hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir đánh chặn. Mảnh vỡ làm hư hại mái Trung tâm Lão khoa khu vực Voronezh, một trại trẻ mồ côi và một ngôi nhà tư nhân. Không có thương vong hay bị thương ở dân thường.

Hệ thống phòng không Nga nhanh chóng xác định vị trí phóng tên lửa ở vùng Kharkiv, gần làng Volosskaya Balakliya.

Tổ chiến đấu của hệ thống Iskander-M OTRK đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa vào vị trí phóng tên lửa của Quân đội Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 bệ phóng MLRS cùng đạn dược, kíp chiến đấu gồm 10 người, đã bị loại khỏi vòng chiến.


Pháo đài Ukraine thất thủ chỉ trong 24h, ông Putin nhận tin nhắn khẩn – Điều khó tin vừa diễn ra, Nga huy động toàn lực lượng


Tags

an ninh thế giới

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

ATACMS

Iskander

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại