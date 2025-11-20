Khoảnh khắc Iskander-M phá tan 2 bệ phóng tên lửa ATACMS nhắm vào Voronezh

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, binh lính Nga đã phá hủy 2 hệ thống phóng tên lửa đa nòng (MLRS) do Mỹ chế tạo ở vùng Kharkiv. Từ đây lực lượng Ukraine cố gắng phóng tên lửa ATACMS nhằm vào thành phố Voronezh.

Theo thông báo của Bộ trên, Quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công các mục tiêu dân sự sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga ngày 18/11, vào 14:31 giờ Moscow. 4 tên lửa hành trình chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất đã được phóng về phía thành phố Voronezh.

Các tên lửa trên bị tổ lái hệ thống phòng không S-400 và hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir đánh chặn. Mảnh vỡ làm hư hại mái Trung tâm Lão khoa khu vực Voronezh, một trại trẻ mồ côi và một ngôi nhà tư nhân. Không có thương vong hay bị thương ở dân thường.

Hệ thống phòng không Nga nhanh chóng xác định vị trí phóng tên lửa ở vùng Kharkiv, gần làng Volosskaya Balakliya.

Tổ chiến đấu của hệ thống Iskander-M OTRK đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa vào vị trí phóng tên lửa của Quân đội Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 bệ phóng MLRS cùng đạn dược, kíp chiến đấu gồm 10 người, đã bị loại khỏi vòng chiến.







