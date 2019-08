Khoảnh khắc hiếm thấy: Em gái Văn Lâm nắm tay anh trai bước ra sân, có trải nghiệm đáng "ghen tị" trong trận đấu của Muangthong United

Một "player escort" hay "match mascot" có ý nghĩa như thế nào trong bóng đá?

Mỗi đứa trẻ đại diện cho các cầu thủ được gọi là "player escort" hay "match mascot". Truyền thống này chỉ bắt đầu từ giữa thập niên 90.

Dù cho trẻ em đã được ra sân từ cuối thập niên 90, nhưng mãi đến World Cup năm 2002 thì nguyên nhân mới được tiết lộ chính thức.

FIFA cho biết họ đã đồng ý kết hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) trong chiến dịch "Say Yes for Children" (tạm dịch: Hãy nói Có để giúp đỡ trẻ em).

Giữa bối cảnh cuối thập niên, đầu 2000 - thời khắc chuyển giao giữa hai thiên niên kỷ - có thể nói các giải đấu thể thao đã thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Trong khi đó, quyền lợi của trẻ em vẫn chưa được trọn vẹn tại nhiều nơi trên thế giới.

Lúc này, chiến dịch kết hợp từ FIFA và UNICEF là một hành động thật ý nghĩa và thông minh. Mục đích của nó là "cải thiện cuộc sống, bảo vệ tính mạng của trẻ em trên toàn thế giới" với mong muốn "bóng đá sẽ cùng tạo ra sự khác biệt cho trẻ em".