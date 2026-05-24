Khoảnh khắc hạ thuỷ tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 12

Ngày 21/5, tại Đà Nẵng, Cảnh sát biển Việt Nam và Tổng Công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) tổ chức Lễ hạ thủy tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 12, phiên hiệu CSB 4042.



Phát biểu tại lễ hạ thuỷ, Đại tá Nguyễn Quang Hùng - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Cảnh sát biển Việt Nam, khẳng định, qua thực tế khai thác sử dụng, tàu tuần tra cao tốc TT-400 đã phát huy tốt tính năng kỹ - chiến thuật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo.



Con tàu có các tính năng hiện đại, khả năng cơ động cao, chịu sóng gió tốt, tầm hoạt động xa và thời gian hoạt động dài ngày trên biển, sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và an ninh quốc gia trên biển.

Đại tá Nguyễn Quang Hùng đánh giá Tổng Công ty Sông Thu và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng Cảnh sát biển, Viện Kỹ thuật Hải quân, Phòng Đăng kiểm Hải quân, đơn vị tư vấn giám sát đã giúp cho việc hạ thủy tàu tuần tra cao tốc TT-400 chiếc số 12 diễn ra đúng kế hoạch, làm cơ sở để triển khai các nội dung tiếp theo trong quá trình thi công đóng mới tàu.



Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, Đại tá Nguyễn Quang Hùng đề nghị Tổng Công ty Sông Thu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thi công… thực hiện đúng quy trình, thủ tục mua sắm, nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ đóng mới tàu theo pháp luật hiện hành;...

Tổng Công ty Sông Thu là doanh nghiệp quốc phòng trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, có trụ sở tại TP. Đà Nẵng. Đơn vị này được thành lập năm 1976, tiền thân là Tổ hợp Cơ khí Đồng Tiến thuộc Quân khu 5.

Sau gần 50 năm hoạt động, Sông Thu là một trong những doanh nghiệp đóng tàu lớn của Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực đóng mới và sửa chữa tàu quân sự, tàu tuần tra, tàu dịch vụ dầu khí, tàu công trình và nhiều loại tàu chuyên dụng khác.

Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, doanh nghiệp cũng tham gia thị trường dân sự và xuất khẩu tàu sang nhiều khu vực như châu Âu, Trung Đông và Mỹ Latin. Hiện nay, Sông Thu sở hữu hệ thống nhà xưởng và công nghệ đóng tàu hiện đại tại khu vực cửa biển Đà Nẵng, đồng thời được xem là một trong những đơn vị nòng cốt của ngành công nghiệp đóng tàu quốc phòng Việt Nam.﻿