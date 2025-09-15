Khoảnh khắc đâm xe liên hoàn, xe khách văng khỏi đường: Nhiều người bị thương nằm la liệt trên cao tốc

Vụ tai nạn nghiêm trọng nhắc tới xảy ra vào khoảng 9h18' sáng ngày hôm nay (15/9) tại km122 cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. 4 ô tô xảy ra tai nạn gồm 1 xe bán tải (chưa rõ BKS, người điều khiển), 1 ô tô limousine mang BKS 29E-127.XX (chưa rõ người điều khiển) và một xe khách loại 30 chỗ ngồi (chưa rõ BKS, người điều khiển) 1 xe téc tưới cây (chưa rõ BKS, chưa rõ người điều khiển).

Tại hiện trường, ô tô bán tải nằm ở làn 2 của cao tốc, xe limousine bị lật nghiêng, biến dạng hoàn toàn. Trong khi đó, xe khách văng mạnh ra khỏi cao tốc, nằm gần đường gom. Người bị thương nằm la liệt trên cao tốc.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết. Thông tin trên Tuổi Trẻ, chỉ huy đơn vị cho hay bước đầu xác định có 8 nạn nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu. Một số người khác bị thương nhẹ.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dài khoảng 50km với 4 làn xe chạy, 2 làn khẩn cấp. Đây là trục giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía nam Hà Nội.

Theo quy định, tuyến đường cho phép chạy tốc độ tối đa 120km/h, tuy nhiên thời gian qua đã có dấu hiệu quá tải do lưu lượng xe tăng mạnh. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Camera hành trình từ một trong những chiếc xe trong vụ tai nạn đã hé lộ một phần diễn biến.