HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đánh cụ ông giữa đường gây bức xúc: Tài xế ô tô khai nguyên nhân phía sau

Hương Trà |

Cơ quan chức năng đang kêu gọi cụ ông bị đánh đến công an trình báo để làm rõ vụ việc.

Ngày 14/9, mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông đi xe máy bị tài xế ô tô dùng tay đấm nhiều lần vào vùng mặt ngay giữa giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM). Nhiều người dân xung quanh đã chạy tới can ngăn nhưng không thành.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h10' ngày 12/9 và diễn ra trong khoảng 1 phút khiến các phương tiện lưu thông qua tuyến đường gặp nhiều khó khăn.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được người chứng kiến quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo nội dung clip, tài xế ô tô liên tục đấm vào mặt cụ ông, trong khi đó cụ ông có phản ứng tự vệ, nắm lấy cổ áo đối phương. Sau đó, tài xế bỏ lên ô tô rời đi.

“Một bác lớn tuổi bị nam thanh niên đấm liên tiếp. Không hiểu vì lý do gì mà dám ngang nhiên đánh người già giữa đường như vậy. Tôi đăng clip để cảnh báo và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm”, anh V.K.T. - người quay clip chia sẻ.

Hình ảnh khiến dư luận bức xúc.

Nắm bắt thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ngày 15/9, Công an phường Sài Gòn phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã đưa người đàn ông đánh cụ ông giữa ngã tư về trụ sở để làm rõ.

Theo đó, người này là N.L.M.T. (39 tuổi, TP.HCM). Tại cơ quan công an, ông T. khai trong lúc lái ô tô đã va chạm với cụ ông đi xe máy, sau đó có hành động tấn công cụ ông.

Công an phường Sài Gòn đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi cụ ông bị đánh đến công an trình báo để làm rõ vụ việc.

Món quà bên giường bệnh, "tiếp lửa" tinh thần cho sinh viên

 

 

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại