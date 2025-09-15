Đánh cụ ông giữa đường gây bức xúc: Tài xế ô tô khai nguyên nhân phía sau

Ngày 14/9, mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông đi xe máy bị tài xế ô tô dùng tay đấm nhiều lần vào vùng mặt ngay giữa giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM). Nhiều người dân xung quanh đã chạy tới can ngăn nhưng không thành.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h10' ngày 12/9 và diễn ra trong khoảng 1 phút khiến các phương tiện lưu thông qua tuyến đường gặp nhiều khó khăn.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được người chứng kiến quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo nội dung clip, tài xế ô tô liên tục đấm vào mặt cụ ông, trong khi đó cụ ông có phản ứng tự vệ, nắm lấy cổ áo đối phương. Sau đó, tài xế bỏ lên ô tô rời đi.

“Một bác lớn tuổi bị nam thanh niên đấm liên tiếp. Không hiểu vì lý do gì mà dám ngang nhiên đánh người già giữa đường như vậy. Tôi đăng clip để cảnh báo và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm”, anh V.K.T. - người quay clip chia sẻ.

Hình ảnh khiến dư luận bức xúc.

Nắm bắt thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ngày 15/9, Công an phường Sài Gòn phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã đưa người đàn ông đánh cụ ông giữa ngã tư về trụ sở để làm rõ.

Theo đó, người này là N.L.M.T. (39 tuổi, TP.HCM). Tại cơ quan công an, ông T. khai trong lúc lái ô tô đã va chạm với cụ ông đi xe máy, sau đó có hành động tấn công cụ ông.

Công an phường Sài Gòn đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi cụ ông bị đánh đến công an trình báo để làm rõ vụ việc.