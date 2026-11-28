U17 Việt Nam trở về nước sau hành trình tại U17 World Cup 2026.

Rời xa áp lực chuyên môn và sự căng thẳng của những trận cầu đỉnh cao, các cầu thủ đội tuyển U17 Việt Nam đã mang đến những khoảnh khắc đời thường đầy ắp tiếng cười trong lúc chờ chuyến bay từ Qatar về nước.

Trong sắc áo đỏ quen thuộc, những gương mặt trẻ như Trung Ngọc, Nguyễn Lực hay Đăng Khoa lập tức bị thu hút bởi khu vui chơi đặt ngay tại sảnh chờ sân bay. Không còn những buổi họp chiến thuật dày đặc hay sức ép từ khán đài, đôi chân từng miệt mài bứt tốc trên thảm cỏ World Cup hào hứng leo trèo, nối đuôi nhau trượt cầu trượt như những cậu bé lên 9, lên 10. Tiếng cười giòn tan và sự vô tư của lứa tuổi cấp ba tạo nên một góc nhìn khác, ấm áp và gần gũi về những tuyển thủ vừa gánh vác trọng trách quốc tế.

Khoảnh khắc đáng yêu của U17 Việt Nam ở sân bay (Ảnh: Target Man)

Chính sự hồn nhiên và gắn kết ấy là liều doping tinh thần nhẹ nhàng khi toàn đội khép lại chặng đường kéo dài hơn một năm rưỡi, đi qua vòng chung kết U17 Đông Nam Á, vòng loại U17 châu Á, vòng chung kết U17 châu Á trước khi chạm tới cột mốc lịch sử tại FIFA U17 World Cup 2026. Sáng 28/11/2026, thầy trò HLV Cristiano Roland đã chính thức hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), hoàn tất chuyến hành trình đáng nhớ trên đất Qatar.

Ảnh: VFF

Tại giải đấu năm nay, U17 Việt Nam góp mặt với tư cách một trong 9 đại diện của châu Á và là đại diện duy nhất của Đông Nam Á. Dù không thể giành quyền đi tiếp, màn trình diễn của đội bóng áo đỏ tại bảng G vẫn để lại nhiều dấu ấn chuyên môn: thua sát nút U17 Bỉ 2–3 ở trận ra quân, kiên cường gỡ hòa 3–3 sau ba lần bị U17 New Zealand dẫn trước, và khép lại vòng bảng bằng thất bại 0–2 trước U17 Mali. Với 1 điểm, 5 bàn thắng cùng 8 bàn thua, đội xếp thứ ba bảng G và dừng bước ngoài nhóm các đội thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội.

Những màn so tài với các đối thủ đến từ châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi đã giúp các cầu thủ trẻ kiểm chứng năng lực thực tế và tích lũy vốn kinh nghiệm quý báu. Trở về quê nhà sau hành trình đáng nhớ, các tuyển thủ sẽ quay lại câu lạc bộ tiếp tục rèn luyện, lấy trải nghiệm tại đấu trường thế giới làm hành trang hướng tới các giải đấu trẻ quốc gia trong năm 2027.