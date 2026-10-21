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Khoảnh khắc cụ ông 95 tuổi dậy lúc 3h dúi tiền cho cháu đi học xa gây xúc động

Hoàng Hà/VTC News
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"Giao dịch bí mật" lúc 3h giữa người ông 95 tuổi và cháu trai chuẩn bị đi Hà Nội học khiến nhiều người xem bắt gặp hình ảnh ông bà, cha mẹ mình và sự ấm áp từ họ.

Dân mạng thích thú khi xem “cuộc giao dịch bí mật” giữa ông và cháu trai. (Nguồn: @nqc3007208)

Clip ghi lại một tình huống đời thường giữa ông và cháu đang khiến nhiều người dùng mạng xã hội thích thú bởi cảm giác ấm áp và thân thuộc. Chàng trai trẻ phải thức dậy từ 3h để chuẩn bị từ Thanh Hóa lên Hà Nội đi học. Ngồi trên sàn bên đống hành lý, anh đang xỏ tay vào áo khoác thì người ông 95 tuổi từ phòng trong bước ra.

Không có màn chia tay bịn rịn nhưng hành động của ông vẫn gây xúc động cho người xem, thậm chí “giao dịch bí mật” giữa hai ông cháu còn khiến nhiều người bật cười khi nhận ra chính mình trong đó: Ông nhìn cháu vài giây rồi đưa mấy tờ tiền; cháu ngơ ngác, ngần ngừ như chưa muốn nhận, nhưng ông bình thản dúi vào tay rồi chậm rãi rời khỏi phòng khách.

Từ lúc ông bước ra cho đến lúc rời khỏi tầm nhìn camera chỉ khoảng 16 giây nhưng cũng đủ để clip có dòng ghi chú “3h ông dậy để thực hiện giao dịch bí mật” thu hút 2 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Nhiều cư dân mạng cho biết họ bắt gặp hình ảnh ông bà, cha mẹ mình trong những cuộc “giao dịch” tương tự: “Mình lại nhớ ông bà mình ngày xưa. Cứ mỗi lần đi học xa hay chuẩn bị lên thành phố là kiểu gì ông bà cũng dúi cho ít tiền. Mình bảo có tiền rồi, ông bà vẫn cứ nhét vào tay, dặn cầm lấy mà ăn sáng, đi đường có việc còn dùng”.

“Nhiều khi chẳng đáng bao nhiêu nhưng đó là tất cả sự quan tâm mà ông bà muốn dành cho con cháu. Giờ lớn rồi, đi làm tự kiếm được tiền, chỉ mong ông bà còn khỏe để mình có cơ hội báo đáp”; “Nhà tôi cũng có những cuộc giao dịch bí mật thế này. Bà cứ đợi lúc bố không để ý mới gọi cháu lại dúi cho ít tiền, còn dặn đừng nói với bố vì sợ bố mắng chiều cháu”...

Khoảnh khắc cảm động khiến dân mạng nhớ về ông bà mình. (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Thủy viết: “Ông tôi ngày trước cũng thế, mỗi lần tôi chuẩn bị đi học xa là ông lại lục túi áo, túi quần tìm tiền cho cháu. Có hôm ông chỉ có mấy chục nghìn cũng nhất quyết đưa, tôi không nhận thì ông giận, bảo ông cho thì cứ cầm lấy. Sau này đi làm, tôi mới biết số tiền ấy chẳng đáng là bao, nhưng tình cảm của ông thì không thể đong đếm”.

Thu Trang bình luận: “Ai từng được ông bà, bố mẹ dúi tiền chắc sẽ hiểu cảm giác này. Đang ngồi yên là tự nhiên có người đi qua nhét tiền vào tay, chưa kịp hỏi gì đã nghe câu quen thuộc: ‘Cầm lấy mà tiêu, thiếu thì bảo’. Có khi vừa quay đi đã thấy người khác trong nhà tiếp tục dúi thêm. Đó là cách người thân luôn muốn mình có thêm chút tiền phòng thân, dù chẳng biết mình có thực sự cần hay không”.

Hoàng Quân chia sẻ: “Bố tôi thường dặn dò đàn ông phải luôn có tiền phòng thân. Mỗi lần về quê, bố đều mở ví tôi ra, thấy hết liền nhét thêm tiền vào. Sau này có gia đình riêng, tự mình lo toan đủ thứ mới hiểu ngày trước bố mẹ đã thương mình nhiều đến thế nào”.

Xem clip, nhiều người thấy mình trào lên nỗi nhớ ông bà mình. “Xem clip này mình thật sự nhớ ông nội của mình. Năm đầu mình lên Hà Nội học, hôm đó phải đi chuyến xe đón sớm 3h. Ông nội sợ mình ngủ quên nên vào tận nhà để gọi xem mình đã dậy chưa vì sợ lỡ xe. Ông còn dẫn mình ra để chờ xe, khi mình lên xe xong ông mới về. Giờ lại thấy nhớ ông vô cùng. Chúc ông của bạn luôn khoẻ mạnh nhé”, Ngọc Anh chia sẻ.

Huy Hoàng tâm sự: “Tôi nhớ cái lần ông ngoại yếu được đưa về chăm sóc. Lần đó về dù không ngồi dậy được vẫn bảo bà ngoại đưa cho cháu tiền đi học. Sau này, ông mất, khi lo hậu sự xong bà cũng dúi vào tay 1 triệu đồng, bảo là của ông để lại lần cuối cho cháu. Trân trọng những giây phút này bạn nhé”.

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