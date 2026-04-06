Khoảnh khắc bạn trai kém 11 tuổi của Diệp Lâm Anh "trổ tài" khiến nhiều người bất ngờ

Chuyện tình cảm của Diệp Lâm Anh sau biến cố hôn nhân luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Thời gian gần đây, người đẹp thoải mái hơn khi công khai mối quan hệ với bạn trai kém 11 tuổi Phạm Kiên, nhận về nhiều lời chúc phúc. Không chỉ xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, cả hai còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, tạo thiện cảm với khán giả.

Bạn trai Diệp Lâm Anh trổ tài nấu ăn khiến nhiều người bất ngờ, thích thú.

Mới đây, Phạm Kiên khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh anh đến nhà bạn gái và trổ tài nấu ăn. Trong video, nam người mẫu hài hước chia sẻ: "Bác Cún bảo tui không biết nấu đồ ăn cơ chứ, qua nhà bác nấu cho mà coi".

Không chỉ nói suông, Phạm Kiên thực sự "xắn tay áo" vào bếp. Anh tự tay đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế và nấu nhiều món ăn cho Diệp Lâm Anh. Từ những thao tác cơ bản đến khâu hoàn thiện, nam người mẫu đều thực hiện khá thuần thục, cho thấy sự khéo léo và chăm chút.

Thành phẩm sau khi vào bếp của bạn trai Diệp Lâm Anh.

Đáng chú ý, con gái của Diệp Lâm Anh cũng xuất hiện trong clip với vai trò "phụ bếp". Cô bé tỏ ra lanh lợi, hào hứng khi cùng Phạm Kiên chuẩn bị bữa ăn. Trước sự đáng yêu này, nam người mẫu không giấu được sự thích thú, còn dí dỏm nhận xét: "Phụ bếp này giỏi phết nhỉ".

Đoạn clip nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác trên mạng xã hội. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi tài nấu ăn của Phạm Kiên, đồng thời cho rằng anh ghi điểm nhờ sự chân thành và gần gũi. Một số ý kiến còn nhận xét cả hai rất "xứng đôi vừa lứa" bởi Diệp Lâm Anh vốn cũng nổi tiếng là người phụ nữ khéo léo, đảm đang trong cuộc sống gia đình.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Phạm Kiên và các con của Diệp Lâm Anh cũng trở thành điểm cộng lớn. Việc anh thoải mái tương tác, tạo sự gần gũi với con riêng của bạn gái cho thấy sự nghiêm túc trong tình cảm. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp khán giả thêm phần ủng hộ chuyện tình của Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh.

Gần đây, Diệp Lâm Anh trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện đầy ngọt ngào bên tình trẻ tại bữa tiệc sinh nhật của Luice Nguyễn. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, cựu người mẫu diện áo trắng bồng bềnh, mái tóc tết nhẹ nhàng khoe visual trẻ trung và xinh đẹp hết nấc.

Ánh mắt si mê mà Phạm Kiên dành cho Diệp Lâm Anh khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Đáng chú ý, khi nữ ca sĩ đứng chụp riêng, cư dân mạng đã phát hiện ra ánh mắt si mê mà Phạm Kiên dành cho Diệp Lâm Anh khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Từ xa, anh chàng liên tục mỉm cười, dõi theo "nửa kia" với sự trìu mến, ngưỡng mộ rõ rệt. Dù sau đó cả hai đã cùng nhau chụp ảnh chung nhưng cặp đôi nhanh chóng tách ra để tránh sự chú ý từ truyền thông.

Trước đó, vào đầu năm 2025, Diệp Lâm Anh xác nhận đang trong giai đoạn tìm hiểu một người nhỏ tuổi hơn. Dù không chia sẻ quá nhiều nhưng cô khẳng định đối phương mang đến cho mình cảm giác bình yên và an toàn. Ngay lập tức, cư dân mạng rộ tin đồn rằng bạn trai mới của nữ ca sĩ chính là Phạm Kiên. Suốt thời gian qua, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau khiến dân tình càng thêm thích thú.

Mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên chênh lệch 11 tuổi nhưng vẫn được nhiều khán giả ủng hộ.

Phạm Kiên sinh năm 2000, tốt nghiệp ngành Diễn viên Sân khấu - Kịch tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Anh sở hữu chiều cao 1,85 m, ngoại hình nam tính và từng đăng quang quán quân một chương trình người mẫu nam. Dù kém bạn gái 11 tuổi, Phạm Kiên vẫn được nhận xét chững chạc, tinh tế trong cách cư xử.



