Khoảng cách giữa số ít thành công với người bình thường đôi khi chỉ là 20 phút mỗi ngày

Sau 5 năm nghiên cứu thói quen hằng ngày của người giàu và người nghèo, Thomas C. Corley tác giả cuốn sách bán chạy "Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals" nhận thấy rằng thói quen tốt giống như những bông hoa tuyết trên sườn núi.

Bạn gần như không nhận ra những hiệu ứng tích cực được tích lũy từ việc xây dựng các thói quen tốt này đối với cuộc đời của mình nhưng theo thời gian, chúng sẽ mang đến cho bạn nhiều thành công dồn dập chẳng khác gì một trận "tuyết lở".

Đối với người chưa hiểu rõ bản chất sự việc thì dường như người nào đó thành công chỉ là chuyện trong một sớm một chiều.

Tất nhiên, điều mà họ không nhận ra là thành công là "sản phẩm phụ" của nhiều năm làm những việc nhất định mỗi ngày.

Tạo dựng thói quen mới hàng ngày không khó nếu bạn biết phải làm những gì, đơn giản chỉ cần thời gian và sự kiên trì. Kiên trì là chìa khóa.

Dưới đây là một mẹo nhỏ mà bạn có thể sử dụng để tạo lập thói quen tốt giúp bạn đạt được mục tiêu để làm nền tảng đạt được những ước mơ, mang đến cuộc sống mà bạn muốn.

Đây được gọi là Quy tắc 20 phút. Quy tắc này là một quy trình gồm 3 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Xác định thói quen cho mục tiêu mới mà bạn muốn tạo dựng.

Bước 2: Dành 20 phút mỗi ngày để thực hiện thói quen này.

Bước 3: Lặp lại thói quen trong ít nhất 30 ngày.

Thói quen cho mục tiêu mới có thể là:

- 20 phút mỗi ngày đọc sách, tài liệu, báo chí có liên quan để mở rộng kiến thức, nhất là trong lĩnh vực bạn cần để trở nên thành thạo hơn, nhằm đạt được mục tiêu cụ thể.

- 20 phút mỗi ngày cho các hoạt động Networking để phát triển các mối quan hệ với những người thành công khác đang làm những gì bạn muốn làm.

Những mối quan hệ này sẽ mở cánh cửa đến các cơ hội giúp bạn đạt được mục tiêu và hiện thực hóa ước mơ.

- 20 phút lắng nghe chương trình radio liên quan đến một hoặc nhiều hơn mục tiêu của bạn để thu thập kiến thức và hiểu rõ hơn những gì bạn chưa biết trước kia.

- 20 phút xem TED Talks, những bài diễn thuyết mang tính truyền cảm hứng được ghi lại tại các sự kiện của tổ chức phi lợi nhuận TED về lĩnh vực bạn cần am hiểu và thành thạo hơn để bạn có thể hiện thực hóa mục tiêu cụ thể.

- 20 phút phát triển các hoạt động kinh doanh phụ trợ mà bạn hy vọng một ngày nào đó sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho chúng.

Trên đây là các thói quen mục tiêu ví dụ. Bạn có thể thiết lập quy trình này cho những mong muốn sát với ước mơ của mình hơn và hãy bắt đầu từ hành động nhỏ.

Chẳng hạn, 20 phút mỗi ngày để xem một video học tiếng Anh, đọc 10 trang sách và ghi lại những gì bạn hiểu, tập thể dục, nấu một món ăn mới....

Trong 30 ngày, các tế bào não của bạn bắt đầu nói chuyện với nhau, tạo thành khớp thần kinh. Ngay khi khớp thần kinh được thành lập, cơ sở cần thiết cho việc tạo dựng thói quen sẽ được hình thành và dần dần quá trình này sẽ dễ dàng hơn so với trước.

Ở một vài điểm, trong khoảng thời gian từ 66 đến 256 ngày, theo một nghiên cứu khoa học mới nhất về sự thay đổi của thói quen thì thói quen sẽ trở thành hành vi tự động.

Não bộ rất ưa thích thói quen vì thói quen bảo tồn năng lượng và tiết kiệm thời gian làm việc cho não bộ.

Tuy nhiên, các thói quen cần sự lặp đi lặp lại và thời gian để các tế bào não bộ nói chuyện với nhau. 30 ngày chính là cơ sở để các cuộc hội thoại đi sâu vào trong não bộ.

Một khi thói quen mới hình thành, bạn có thể chuyển sang thói quen mục tiêu tiếp theo và tiếp tục tuân thủ quy trình 3 bước nêu trên. T

rong thời gian một năm, bạn có thể có thêm 3 hoặc nhiều hơn thói quen mục tiêu mới bằng cách sử dụng quy trình 3 bước.

Trong vài năm, bạn sẽ tạo dựng được hàng chục thói quen mới và cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu được cải thiện khi bạn lần lượt hoàn thành các mục tiêu và hiện thực hóa ước mơ của mình.