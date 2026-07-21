Khoan xuống vùng biển nông 30 mét, phát hiện mỏ chứa tới 350 triệu thùng dầu, cung cấp tới 190 triệu mét khối khí mỗi năm

Phát hiện này góp phần khẳng định vị thế dầu khí top đầu thế giới của quốc gia.

Nigeria từ lâu đã là một trong những cường quốc năng lượng hàng đầu thế giới với lịch sử khai thác dầu khí bắt nguồn từ năm 1908. Sau cột mốc phát hiện dầu khí thương mại đầu tiên tại Oloibiri vào năm 1956, quốc gia này đã nhanh chóng gia nhập OPEC vào năm 1971 và thiết lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nigeria (NNPC) vào năm 1977 để quản lý nguồn tài nguyên chiến lược này. Tính đến nay, dầu khí vẫn đóng vai trò là "xương sống" của nền kinh tế khi đóng góp tới 90% tổng thu nhập quốc gia.

Trong bức tranh chung đó, khu vực châu thổ Niger, đặc biệt là các mỏ gần thành phố Warri, đóng vai trò then chốt. Nổi bật nhất là mỏ Ea (Sea Eagle), cách Warri khoảng 90 km về phía đông nam. Được phát hiện từ năm 1965, mỏ Ea là một trong những biểu tượng cho sự chuyển dịch khai thác từ đất liền ra các vùng nước nông ven biển.

Về mặt kỹ thuật, mỏ Ea hoạt động ở mực nước khá nông, dao động từ 13 đến 30 mét. Đây là một mỏ hỗn hợp dầu và khí với trữ lượng dầu ước tính đạt khoảng 350 triệu thùng (tính đến năm 2000). Ở giai đoạn khai thác đỉnh cao, mỏ này cung cấp tới 192,94 triệu mét khối khí đốt mỗi năm.

Quá trình khai thác chính thức bắt đầu từ tháng 12 năm 2002 thông qua tàu chứa và xử lý dầu thô (FPSO) mang tên "Sea Eagle". Tàu FPSO này có công suất thiết kế lên tới 170.000 thùng chất lỏng/ngày và xử lý 2,8 triệu mét khối khí/ngày.

Điểm ưu việt trong cách thức vận hành tại mỏ Ea là hệ thống thu gom khí ngoài khơi (OGGS). Thay vì đốt bỏ khí đồng hành gây lãng phí và ô nhiễm, khí đốt được thu gom và vận chuyển qua đường ống dẫn trực tiếp về nhà máy khí thiên nhiên hóa lỏng tại Đảo Bonny để xuất khẩu. Chiến lược này không chỉ giúp gia tăng nguồn thu mà còn giảm thiểu đáng kể tác động môi trường.

Dữ liệu cập nhật mới nhất cho thấy, dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, mỏ vẫn duy trì sản lượng đáng kể với 5,43 triệu thùng dầu thô vào năm 2024. Bước sang giai đoạn 2025-2026, mỏ Ea đang trải qua đợt làm cải tạo hạ tầng quy mô lớn, bao gồm việc nâng cấp hệ thống đo lường lưu lượng và cải tạo các đường ống dẫn dầu thô để tối ưu hóa hiệu suất khai thác cho tàu Sea Eagle.

Tầm quan trọng của những mỏ như Ea không chỉ dừng lại ở con số sản lượng. Dầu khí giúp gia tăng ngân sách, cho phép Nigeria thực hiện các chương trình phát triển hạ tầng và xã hội.

Dù phải đối mặt với những thách thức về an ninh và môi trường, việc duy trì và hiện đại hóa các mỏ ngoài khơi Warri vẫn là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

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