Khoan xuống khu đất nông hơn 100 mét, phát hiện mỏ vàng trữ lượng 152 tấn cùng 242 tấn bạc

Một mỏ vàng mới đang nổi lên như một trong những phát hiện đáng chú ý nhất ngành khai khoáng năm 2026.

Đầu năm nay, AngloGold Ashanti đã công bố nghiên cứu tiền khả thi đầu tiên cho dự án Arthur Gold Project ở bang Nevada, Mỹ. Theo đó, Arthur hiện có trữ lượng khoảng 152,4 tấn vàng, nằm trong khoảng 88 triệu tấn quặng với hàm lượng trung bình 1,75 gram vàng mỗi tấn. Đi cùng đó là khoảng 242,6 tấn bạc, với hàm lượng trung bình 2,76 gram bạc mỗi tấn.

Với quy mô này, Arthur đã trở thành một trong những dự án vàng lớn nhất của AngloGold Ashanti và được ban lãnh đạo tập đoàn mô tả là một trong những phát hiện mỏ vàng mới có trữ lượng đáng chú nhất tại Mỹ trong nhiều năm gần đây.

Khác với nhiều mỏ mới chỉ dừng ở mức tài nguyên triển vọng, Arthur đã có nghiên cứu tiền khả thi. Nghiên cứu này cho phép doanh nghiệp lần đầu định lượng khá rõ trữ lượng, chi phí, tuổi thọ mỏ và sản lượng dự kiến.

Theo phương án hiện tại, Arthur được thiết kế với tuổi thọ mỏ ban đầu khoảng 9 năm. Sản lượng vàng trung bình mỗi năm ước khoảng 15,6 tấn. Đây là mức đủ lớn để nếu đi vào khai thác, Arthur có thể trở thành một trong những mỏ vàng quan trọng tại Mỹ trong thập kỷ tới.

Chi phí đầu tư ban đầu của dự án được ước tính vào khoảng 3,6 tỷ USD. Tuy vậy, AngloGold cho rằng dự án vẫn có sức hấp dẫn nhờ chi phí duy trì toàn phần tương đối cạnh tranh.

Với ngành vàng, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, bởi một mỏ không chỉ cần nhiều vàng mà còn phải đủ “dễ đào, dễ xử lý, dễ sinh lời” trong bối cảnh chi phí xây dựng, nhân công và năng lượng đều tăng cao.

Arthur nằm tại khu Beatty Mining District, miền nam Nevada, một khu vực vốn có truyền thống khai khoáng lâu đời. Có thể thấy, ngay tại một bang được coi là thủ phủ vàng của Mỹ, giới địa chất vẫn còn có thể lần ra một mỏ lớn mới đủ sức thay đổi danh mục đầu tư của một tập đoàn khai khoáng toàn cầu.

Một điểm quan trọng khác là đặc điểm quặng. AngloGold cho biết hơn 95% khoáng hóa tại Arthur nằm trong quặng oxide. Với ngành khai thác vàng, đây là một lợi thế lớn, bởi quặng oxide thường dễ xử lý hơn quặng sulfide, ít phức tạp hơn ở khâu tuyển luyện và thường cho phép xây dựng phương án khai thác quy mô lớn với chi phí hợp lý hơn.

Việc xác định mỏ không chỉ dựa vào vài lỗ khoan đơn lẻ, mà là kết quả của chương trình khoan thăm dò dày đặc, mô hình hóa địa chất 3 chiều, đánh giá hàm lượng quặng và phân tích liên tục tính chất luyện kim của mẫu.

Arthur là một hệ quặng lớn gồm các khu như Silicon và Merlin, được xác lập dần qua nhiều chiến dịch khoan thăm dò. Ở khu Silicon, AngloGold cho biết lỗ khoan thứ 2 đã đánh dấu bước ngoặt phát hiện quặng vàng.

Trong khi đó, tài liệu về Merlin cho thấy các lỗ khoan nông dưới khoảng 152 mét từng bỏ lỡ quặng, tức là phần khoáng hóa lớn nằm sâu hơn mức đó.

Trong các dự án vàng hiện đại, doanh nghiệp thường sử dụng kết hợp dữ liệu khoan lõi, địa vật lý, mô hình khối 3D và phần mềm ước tính trữ lượng để xác định hình dạng thân quặng, độ liên tục của quặng hóa và khả năng thu hồi kim loại.

Ngoài phần trữ lượng đã xác lập, dự án vẫn còn dư địa mở rộng. Một số tài liệu thị trường cho thấy tại các khu vực trong quần thể Arthur vẫn còn tài nguyên chưa chuyển hết sang trữ lượng. Do đó, con số 152,4 tấn vàng hiện tại chưa chắc đã là mức cuối cùng nếu các chiến dịch khoan tiếp theo tiếp tục thành công.

Sau nghiên cứu tiền khả thi, Arthur đang được AngloGold đẩy sang giai đoạn nghiên cứu khả thi đầy đủ, bước cần thiết trước khi ra quyết định đầu tư cuối cùng.

Song song với đó là các nghiên cứu môi trường, thủy văn, cộng đồng và hạ tầng, nhằm trả lời câu hỏi liệu phát hiện lớn này có thể trở thành một mỏ vàng vận hành thực sự hay không.

Theo Reuters, Mining.com﻿