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Khoản tiền 350 tỷ USD sẽ bị chặn nếu ông Trump không gia tăng áp lực lên Nga

Sao Đỏ
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Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cảnh báo ông Trump sẵn sàng ngăn chặn việc cấp thêm kinh phí cho Lầu Năm Góc.

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Theo tờ The Hill, Nhà Trắng đang tìm kiếm sự chấp thuận cho khoản chi tiêu quân sự mới trị giá ít nhất 350 tỷ USD sau cuộc bầu cử tháng 11, trước khi nhiệm kỳ của Quốc hội hiện tại kết thúc.

Những người ủng hộ Ukraine trong Đảng Cộng hòa phản đối thỏa thuận về việc nhập khẩu dầu diesel của Nga và các hạn chế đối với hoạt động của hệ thống vệ tinh quân sự Starshield dành cho Quân đội Ukraine. Họ yêu cầu khôi phục áp lực trừng phạt đối với Nga và dỡ bỏ các hạn chế này.

Điển hình như Nghị sĩ Don Bacon cảnh báo rằng nếu không thay đổi hướng đi, các sáng kiến lập pháp của Tổng thống Trump sẽ không nhận được sự ủng hộ cho đến hết nhiệm kỳ của ông.

"Ngân sách của các cơ quan sẽ không được giải ngân nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ", nghị sĩ đảng Cộng hòa Brian Fitzpatrick cho biết.

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Các nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa đang gây áp lực mạnh mẽ lên ông Trump.

Gói ngân sách do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đề xuất bao gồm 17 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome và 47 tỷ USD để mở rộng sản xuất đạn dược.

Theo bài báo, để dự luật được thông qua, lãnh đạo Đảng Cộng hòa cần sự ủng hộ của gần như toàn bộ các thành viên của đảng tại hạ viện.

Bên cạnh đó, dựa trên những cuộc khảo sát gần đây nhất, khả năng ông Trump bị hạn chế quyền lực trong phần còn lại của nhiệm kỳ, khi cả hai viện Quốc hội lọt vào tay Đảng Dân chủ sau cuộc bầu cử sắp diễn ra là rất cao, có thể nhà lãnh đạo sẽ sớm phải đưa ra một số nhượng bộ.

Theo The Hill
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Tags

Đảng Cộng Hòa

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