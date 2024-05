Có người từng đặt ra một câu hỏi rằng: "Khi cha mẹ già đi, điều gì họ làm có thể giúp ích nhiều nhất cho con cái họ?"

Có người cho rằng đó là hỗ trợ tài chính trong việc nuôi con.

Có người cho rằng là nhờ ông bà chăm sóc cháu.

Thực tế, như người ta thường nói: "Cha mẹ rất yêu thương con cái".

Là cha mẹ, ngoài việc giúp đỡ về vật chất cho con, điều quan trọng hơn là bạn phải sống cuộc sống của chính mình và không để con phải lo lắng.

Khi về già, làm tốt 3 việc này sẽ là sự giúp đỡ lớn nhất cho con cái.

01

Chăm sóc tốt cơ thể của bạn để con cái an tâm

Schopenhauer nói: "Một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần khỏe mạnh là những yếu tố đóng vai trò hàng đầu tạo nên hạnh phúc của con người".

Có một cơ thể khỏe mạnh là điều quan trọng nhất trong cuộc đời một con người.

Khi về già, hãy chăm sóc cơ thể thật tốt và biết lo cho bản thân mình, để con cái yên tâm, cuộc sống sẽ ổn định trôi qua.

Gần đây có một câu chuyện được chia sẻ khiến tôi rất cảm động: Nhân vật chính của câu chuyện là một bà lão có tên Chu Cẩm Tâm. Dù đã 86 tuổi nhưng bà Chu vẫn có một sức khỏe và tinh thần rất tốt. Cách đây vài năm, chồng của bà Chu qua đời, để lại bà sống một mình. Cả con trai và con gái đều muốn đưa bà về sống cùng nhưng bà Chu từ chối. Một là vì bà thích sự độc lập, hai là bà sợ mình sẽ mang đến sự bất tiện cho cuộc sống của các con.

Lý do lớn nhất khiến bà Chu có thể quyết định sống một mình là vì bà biết chăm sóc tốt cho cơ thể của mình, sắp xếp cuộc sống của riêng mình và không để con cái phải lo lắng. Mỗi ngày, ba đều cẩn thận chuẩn bị cho mình ba bữa ăn, với sự kết hợp hợp lý giữa thịt và rau, trong đó có nhiều thịt, trứng và sữa để duy trì cân bằng dinh dưỡng. Vì lo lắng thể chất suy giảm nên bà Chu vẫn duy trì thói quen tập thể dục. Khi rảnh rỗi, bà sẽ ra ngoài đi dạo để giãn cơ.

Bà Chu thích chụp ảnh những bông hoa và cây cối bà trồng và chia sẻ với các bạn học cũ và bạn bè trên mạng xã hội. Khi không có việc gì làm, bà sẽ trò chuyện với bạn bè, rủ họ đi chơi hoặc thỉnh thoảng tụ tập và ăn uống cùng nhau.

Khi các con thấy bà Chu khỏe mạnh và sống cuộc sống bình yên, con cái đều có thể an tâm chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Bà Chu chia sẻ: "Bây giờ tôi sẽ sống hạnh phúc mỗi ngày, chăm sóc cơ thể thật tốt và hạnh phúc mỗi ngày tôi sống".

Đọc xong câu chuyện của bà Chu, bạn sẽ hiểu ra rằng: Khi con người về già, việc chăm sóc tốt cho cơ thể của mình chính là sự giúp đỡ lớn nhất cho con cái. Mong ước lớn nhất của một người con là bố mẹ luôn khỏe mạnh và có người đáp lại tiếng gọi "Bố" hay "Mẹ" bất cứ khi nào họ gọi.

Sau tuổi trung niên, hãy học cách chịu trách nhiệm với cơ thể của chính mình và khiến con cái cảm thấy an tâm.

Đi ngủ sớm và dậy sớm, có lịch trình đều đặn, cố gắng ngủ hơn 8 tiếng mỗi đêm, bữa tối ăn không quá no và không sử dụng điện thoại di động trước khi đi ngủ.

Ăn đúng giờ, ăn uống lành mạnh, chú ý kết hợp thực phẩm hợp lý, kiểm soát dầu mỡ và muối, ăn thịt, trứng, sữa, rau, trái cây một cách hợp lý.

Duy trì thói quen tập thể dục, vận động và chọn bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân. Bơi lội, đi bộ, nhảy dây và đạp xe là một số bài tập thích hợp.

Lạc quan, hài lòng, giao tiếp nhiều hơn với gia đình và bạn bè và chia sẻ nhiều điều tốt đẹp hơn. Mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân sẽ có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Là cha mẹ, chăm sóc tốt cho cơ thể của mình là bạn đang giảm bớt gánh nặng cho con cái. Cha mẹ giữ được sức khỏe tốt là điều may mắn lớn nhất đối với con cái. Cha mẹ sống tốt là niềm an ủi lớn nhất đối với con cái.

02

Không can thiệp quá nhiều, giữ khoảng cách thích hợp với con cái

Một nhà văn đã nói: "Dù cha mẹ có buông tay hay không thì một ngày nào đó những đứa con trưởng thành cũng sẽ thành lập gia đình mới, có con cái riêng, có sự nghiệp riêng và có thế giới rộng lớn của riêng mình."

Cha mẹ và con cái không thể sống cùng nhau mãi mãi. Khi con cái lớn lên, cha mẹ nên biết giữ khoảng cách thích hợp với con, không can thiệp vào cuộc sống của con. Chỉ khi duy trì được sự cân bằng lành mạnh giữa gần và xa thì một gia đình mới có thể ở bên nhau lâu dài mà không thấy mệt mỏi hay gò bó.

Tôi đã xem một đoạn video về một cuộc phỏng vấn trên đường phố và nó rất ấn tượng. Phóng viên phỏng vấn một người mẹ trên phố: "Cha mẹ có nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con cái sau khi chúng kết hôn không?"

Người mẹ nói: "Ta không thích xen can thiệp vào, can thiệp càng nhiều càng có nhiều chuyện xảy ra, không can thiệp thì sẽ không sao."

Phóng viên tiếp tục hỏi: "Con của mình vẫn là con của mình, can thiệp vào cuộc sống của con chẳng phải là việc nên làm ư?"

Người mẹ trả lời: "Cá nhân tôi cũng không thích mẹ chồng can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình tôi. Chuyện của con tôi tôi vẫn sẽ lo, nhưng tôi sẽ không can thiệp quá nhiều, tôi muốn để chúng có cuộc sống của riêng mình!"

Sau khi cuộc phỏng vấn được đăng, rất nhiều người khen ngợi quan điểm này của người mẹ.

Sự khôn ngoan lớn nhất của cha mẹ là duy trì một khoảng cách thích hợp với con cái và không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của chúng. Sau khi con cái kết hôn và có cuộc sống riêng, lối sống và quan niệm khác nhau là điều hết sức bình thường. Cha mẹ kiểm soát quá nhiều sẽ chỉ khiến con cái cảm thấy gò bó, ảnh hưởng đến sự hòa thuận của gia đình.

Trong cuộc sống thực, luôn có một số bậc cha mẹ lo lắng quá mức cho cuộc sống của con cái và muốn can thiệp vào công việc gia đình của con cái, có thể xuất phát từ tâm lý muốn làm điều gì đó để giúp đỡ chúng. Nhưng nhiều khi, sự quan tâm quá mức của cha mẹ sẽ chỉ làm gián đoạn nhịp sống bình thường của con cái và ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình.

Càng lớn tuổi bạn sẽ càng nhận ra rằng, việc giữ khoảng cách thích hợp với con cái và cho chúng quyền chủ động trong cuộc sống là sự khôn ngoan trong việc làm cha mẹ. Quan tâm con cái là điều đúng đắn, nhưng không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con cái là một sự nhìn xa trông rộng.

Không can thiệp vào việc học của con cháu là thể hiện sự tôn trọng.

Giữa cha mẹ và con cái, đó là cuộc chia ly diễn ra từ từ, chậm rãi.

Biết buông tay đúng lúc và cho nhau không gian riêng mới là cách tốt nhất để cả hai bên hòa hợp.

03

Có một khoản tiết kiệm nhất định

Một nhà văn từng nói: "Tiền là một thứ tốt. Nó có thể khiến con người bớt lo lắng và mang lại cho họ sự tự tin."

Nếu bạn ngẫm kĩ, nó thực sự đúng là như vậy. Tiền bạc, dù ở giai đoạn nào, vẫn là niềm tin lớn nhất trong cuộc đời. Điều này đặc biệt đúng với người già. Thức ăn, quần áo, nhà ở, phương tiện di chuyển, xã giao, bệnh tật nằm viện, mọi thứ đều phải trả bằng tiền.

Chỉ khi có tiền, bạn mới có thể sắp xếp cuộc sống tốt đẹp trong những năm cuối đời và sống cuộc sống như ý muốn. Chỉ khi đó, bạn mới có thể giảm bớt gánh nặng cho con cái và thậm chí giúp đỡ chúng về mặt tài chính khi chúng cần. Tích lũy tiền bạc là nền tảng cuộc sống của cha mẹ và là phúc lành cho con cái.

Hàng xóm của tôi, cô Lý, cùng chồng mở một cửa hàng ăn sáng khi còn trẻ. Vì hai người đều chăm chỉ, có năng lực và quản lý công việc kinh doanh cẩn thận nên việc kinh doanh ở cửa hàng rất tốt. Ngoài chi tiêu hàng ngày, cô Lý hiếm khi tiêu tiền bừa bãi trong suốt vài chục năm qua, vì vậy mà cô đã tích lũy được một số tiền kha khá. Sau khi con trai tốt nghiệp đại học, cô Lý hiếm khi tiêu tiền cho cậu ngoại trừ khoản trả trước cho ngôi nhà mới của cậu. Cô Lý cho thấy rằng khi con cái lớn lên, chúng phải học cách tự lập và sống bằng chính đôi tay của mình. Khi hai vợ chồng có tuổi và không còn khả năng làm việc nữa, họ nhượng lại cửa hàng và sống cuộc sống hưu trí trước thời hạn.

Thường ngày rảnh rỗi, cô Lý sẽ ra ngoài đi dạo, khiêu vũ và làm những gì mình thích. Thỉnh thoảng bị ốm phải nhập viện nhưng số tiền dành dụm cũng đủ.

Đôi khi con trai cô cần tiền gấp, cô Lý vẫn có thể giúp đỡ. Sau đó, con trai cũng sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho cô. Gia đình hiếm khi cãi vã về vấn đề tiền bạc. Là cha mẹ, việc tiết kiệm đủ tiền không chỉ che chở cho bạn khỏi mưa gió trong những năm sau này mà còn giảm bớt áp lực cho cuộc sống của con cái, khiến cuộc sống của chúng đỡ vất vả hơn. Vì vậy, dù là vì bản thân hay vì con cái thì bạn cũng nên dành dụm tiền cho mình.

Phát triển thói quen ghi chép tài khoản và biết mình chi bao nhiêu tiền cũng như chi tiêu vào đâu.

Học cách gửi tiền cố định, dù ít hay nhiều, mọi khoản tiền đều sẽ có công dụng của nó.

Lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, chia thành nhiều mục đích sử dụng khác nhau và không vượt quá ngân sách của bạn.

Trau dồi khả năng nhận biết để ngăn chặn những trò gian lận mới như chăm sóc người già và hoàn tiền nạp tiền.

Từ nay trở đi, hãy học cách tiết kiệm đủ tiền hưu trí cho bản thân.

Có tiền trong túi, bạn sẽ có thể sống một cuộc sống thoải mái và mãn nguyện trong những năm sau này, mối quan hệ gia đình cũng sẽ hạnh phúc hơn.

04

Tình yêu cha mẹ dành cho con cái luôn là thứ tình cảm vị tha và sâu sắc.

Trên thực tế, ngoài việc chu cấp tiền nuôi con, hành động giúp đỡ lớn nhất mà cha mẹ có thể dành cho con là chăm sóc tốt bản thân mình. Chỉ khi chăm sóc tốt cho cơ thể của mình và giữ cho mình không bị bệnh tật, tai họa thì con cái mới thực sự cảm thấy an tâm.

Hãy sống tốt cuộc sống của mình và buông bỏ một cách thích hợp, để con cái có không gian riêng.

Hãy học cách tiết kiệm tiền cho bản thân vì chỉ khi bạn có tiền trong tay, con bạn mới có thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Mong rằng tất cả các bậc cha mẹ trên thế giới luôn khỏe mạnh và sống hạnh phúc, mong rằng tất cả trẻ em trên thế giới có được một sự nghiệp thành công và một gia đình hòa thuận!