Khoan theo chiều ngang suốt ngày đêm, trúng lớn mỏ kho báu ‘vàng đen’ phun trào dữ dội dưới độ sâu 11.000 mét, gần 18 triệu tấn được đưa lên mặt đất

Công ty Aker BP, một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất Na Uy, vừa công bố phát hiện mỏ dầu khổng lồ với trữ lượng ước tính hơn 130 triệu thùng dầu có thể khai thác, trở thành phát hiện dầu lớn nhất trong vùng biển Na Uy năm nay.

Câu chuyện bắt đầu từ 5 năm trước, khi nhóm các nhà thăm dò tại Aker BP quyết định đi ngược lại với lời đồn rằng mỏ khí đốt Frigg, từng được phát triển bởi tiền thân của TotalEnergies từ thập niên 1970, đã hết giá trị khai thác. Họ tin rằng bên dưới các tầng khí đốt có thể tồn tại lớp dầu mỏng nhưng dồi dào nếu khai thác đúng cách.

Niềm tin đó giờ đây đã được chứng minh bằng các phát hiện dầu liên tiếp mang tên Omega Alfa, mà theo ước tính có thể khai thác được hơn 130 triệu thùng dầu thô, tương đương hơn 17,8 triệu tấn. Trong bối cảnh giá dầu Brent dao động quanh mức 90 USD/thùng, tổng giá trị dầu thô trong mỏ Omega Alfa có thể lên đến hơn 11,7 tỷ USD.

Theo các chuyên gia, nếu tốc độ khai thác trung bình vào khoảng 30.000 - 40.000 thùng/ngày, thì mỏ Omega Alfa có thể cung cấp dầu liên tục trong 9 đến 12 năm. Tuy nhiên, nếu mỏ được kết nối với siêu dự án dầu khí Yggdrasil như kế hoạch của Aker BP, sản lượng có thể cao hơn nhờ hệ thống hạ tầng hiện đại và tự động hoá, giúp kéo dài thời gian khai thác hoặc tối ưu hóa sản lượng đầu ra.

Để tiếp cận được lớp dầu mỏng, chỉ dày khoảng 9 mét, nằm sâu dưới đáy biển, Aker BP đã phải sử dụng công nghệ khoan ngang tân tiến (khoan thẳng đứng đến một độ sâu nhất định, sau đó được bẻ cong và tiếp tục khoan theo phương ngang bên trong lớp đá chứa dầu), với chiều dài giếng khoan lên tới gần 11 km, lập kỷ lục tại Na Uy.

Công nghệ hiện đại cho phép họ nhìn xuyên tới 30 mét xung quanh đầu khoan trong lòng đá và điều hướng mũi khoan chính xác từng centimet. Quá trình khoan được điều khiển từ xa qua màn hình, diễn ra suốt ngày đêm trên giàn khoan khổng lồ DeepSea Stavanger ngoài khơi biển Bắc.

Một yếu tố đáng chú ý khác là đội ngũ thăm dò của Aker BP tương đối trẻ, độ tuổi trung bình từ 35 đến 40, có tư duy mở và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Chính sự cởi mở với những ý tưởng vượt ra khỏi “vùng an toàn” đã giúp họ khám phá ra nguồn tài nguyên quý giá này.

Aker BP hiện lên kế hoạch tích hợp phát hiện Omega Alfa vào siêu dự án Yggdrasil, dự án dầu khí lớn nhất đang được phát triển tại Na Uy với tổng vốn đầu tư lên đến 17 tỷ USD. Yggdrasil là dự án điển hình của tương lai, thay vì sử dụng giàn khoan cố định ngoài khơi, toàn bộ hệ thống sẽ được vận hành từ đất liền, giúp giảm chi phí và rủi ro vận hành.

Trước khi phát hiện Omega Alfa, trữ lượng tích luỹ của Yggdrasil đã ở mức khoảng 670 triệu thùng. Nhờ Omega, tổng số đã tiến gần tới 800 triệu thùng. Các chuyên gia đánh giá, nếu tiếp tục tìm thêm các mỏ lân cận, con số 1 tỷ thùng dầu có thể khai thác trong khu vực là hoàn toàn khả thi.

Trong bối cảnh nhiều công ty dầu khí quốc tế rút khỏi Na Uy vì cho rằng trữ lượng đã cạn và tiềm năng khai thác không còn hấp dẫn, phát hiện Omega Alfa đã đảo ngược phần nào nhận định đó. Thực tế, sản lượng dầu khí của Na Uy đã giữ ổn định suốt 30 năm qua, bất chấp nhiều dự báo suy giảm.

Na Uy hiện cung cấp khoảng 15% nhu cầu dầu và 30% nhu cầu khí đốt của châu Âu, đóng vai trò chiến lược sau khi dòng chảy năng lượng từ Nga giảm mạnh. Một phần lý do giúp Na Uy duy trì sản lượng là nhờ chính sách thuế ổn định, cho phép các công ty khai thác được khấu trừ chi phí đầu tư lớn, tạo động lực mạnh mẽ cho thăm dò.

Trong khi đó, chỉ cách biên giới biển vài trăm cây số, ngành dầu khí Anh đang sa sút nghiêm trọng vì hệ thống thuế phức tạp và chính sách không khuyến khích phát triển mỏ mới. Theo Wood Mackenzie, trong năm nay sẽ có khoảng 40 giếng khoan thăm dò tại vùng biển Na Uy, trong khi chỉ có một giếng được khoan ở vùng biển Anh.

Các lãnh đạo ngành năng lượng Na Uy kỳ vọng cách tiếp cận cởi mở, hợp tác và đầu tư vào công nghệ tiên tiến sẽ giúp quốc gia này tiếp tục duy trì vai trò là cường quốc năng lượng tại châu Âu trong nhiều thập kỷ tới.

Tham khảo NYT﻿