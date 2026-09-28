Khoan thăm dò xuống đáy biển, phát hiện mỏ khí khổng lồ trữ lượng 2,78 tỷ m³, đủ dùng cho gần 6 triệu hộ gia đình trong một năm

Ước tính lượng khí từ phát hiện mới có khả năng tạo ra lượng điện tương đương 5,8 triệu hộ gia đình, hoặc gần 198.450 trường công lập trong một năm.

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Một mỏ khí tự nhiên mới được phát hiện gần mỏ Malampaya có trữ lượng ước tính 2,78 tỷ m³, được kỳ vọng bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện Philippines và góp phần giảm nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu. Đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ Philippines ghi nhận một phát hiện khí tự nhiên mới trên lãnh thổ nước này.

MAE-1 nằm cách mỏ Malampaya hiện hữu khoảng 5 km về phía đông. Theo Bộ Năng lượng Philippines (DOE), giếng có trữ lượng khí ước tính khoảng 2,78 tỷ m³, cùng lượng condensate đi kèm. Lưu lượng thử nghiệm ban đầu đạt khoảng 1,70 triệu m³ khí/ngày.

Prime Energy Resources Development BV, đơn vị vận hành mỏ Malampaya theo Hợp đồng Dịch vụ (SC) số 38, cho biết phát hiện mới có thể làm tăng khoảng 30% sản lượng khai thác còn lại của khu vực Malampaya.

Theo DOE, lượng khí tại MAE-1 tương đương khoảng một phần ba tổng trữ lượng khí có thể khai thác còn lại của mỏ Malampaya hiện hữu. Nếu được phát triển và đưa vào khai thác thương mại, nguồn khí này có thể bổ sung đáng kể cho nguồn cung năng lượng trong nước.

Bộ Năng lượng Philippines ước tính lượng khí từ phát hiện mới có khả năng tạo ra khoảng 13,9 tỷ kWh điện. Sản lượng này tương đương nhu cầu điện của khoảng 5,8 triệu hộ gia đình, hoặc gần 198.450 trường công lập trong một năm, theo các tính toán của cơ quan này.

Việc bổ sung nguồn khí trong nước được kỳ vọng giúp Philippines giảm một phần nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu phục vụ phát điện, trong bối cảnh nước này vẫn phải đối mặt với những biến động trên thị trường năng lượng quốc tế.

Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon S. Garin cho biết khí tự nhiên có thể đóng vai trò nguồn năng lượng chuyển tiếp, hỗ trợ duy trì nguồn cung điện ổn định trong quá trình nước này mở rộng năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ và nâng cấp lưới điện.

Tuy nhiên, để nguồn khí mới được đưa vào sử dụng, dự án vẫn cần trải qua các bước đánh giá kỹ thuật, lập kế hoạch phát triển và hoàn tất những yêu cầu liên quan đến môi trường, pháp lý cũng như quy định về khai thác.

Phát hiện MAE-1 nằm trong chương trình thăm dò Malampaya giai đoạn 4. Theo kế hoạch, chiến dịch tiếp theo sẽ tập trung hoàn thiện và thử nghiệm giếng Camago-3, sau đó tiến hành giếng thăm dò Bagong Pag-asa.

Dự án đã được Philippines công nhận là Dự án có tầm quan trọng quốc gia.

Prime Energy cho biết việc phát hiện MAE-1 là một phần trong kế hoạch mở rộng hoạt động thăm dò nhằm duy trì nguồn cung khí trong nước. Công ty cũng nhấn mạnh việc gia hạn SC 38 và những chính sách mới liên quan đến phát triển ngành khí tự nhiên đã tạo điều kiện để tiếp tục các hoạt động thăm dò.

Mỏ Malampaya hiện là một trong những nguồn khí quan trọng của Philippines. Kể từ khi đi vào hoạt động, mỏ đã đóng góp hơn 13,9 tỷ USD doanh thu cho chính phủ và giúp nước này giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Với phát hiện mới, Philippines có thêm một nguồn khí nội địa tiềm năng để bổ sung cho hệ thống điện. Tuy nhiên, quy mô đóng góp thực tế vào nguồn cung và giá điện sẽ còn phụ thuộc vào quá trình đánh giá, phát triển mỏ, khả năng đưa khí vào khai thác thương mại cũng như các điều kiện của thị trường năng lượng trong thời gian tới.