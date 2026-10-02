Khoan thăm dò vào lòng đất, phát hiện mỏ chứa hơn 45 tấn vàng, có khả năng khai thác lộ thiên

Dự án vàng Reliance tại tỉnh British Columbia, Canada, đã nâng ước tính tài nguyên lên khoảng 45,1 tấn vàng sau 6 năm thăm dò. Chủ dự án đang tiếp tục khoan mở rộng tài nguyên và đánh giá khả năng đưa antimon vào các báo cáo tài nguyên tiếp theo.

Endurance Gold đang triển khai hoạt động thăm dò tại dự án vàng Reliance, nằm trong khu vực khai thác vàng lịch sử Bridge River ở phía nam British Columbia, Canada. Dự án nằm cách khu mỏ Bralorne cũ khoảng 10 km và ở phía bắc Pemberton.

Theo ước tính tài nguyên mới được công bố, Reliance có khoảng 19,6 triệu tấn quặng với hàm lượng trung bình 2,3 gram vàng/tấn, tương đương khoảng 45,1 tấn vàng. Trong đó, khoảng 34,2 tấn vàng được xác định thuộc phần tài nguyên có khả năng khai thác lộ thiên.

Endurance Gold cho biết với hàm lượng hiện tại, Reliance nằm trong nhóm 25% các mỏ vàng lộ thiên có hàm lượng cao nhất tại Bắc Mỹ. Đây là kết quả sau khoảng 6 năm dự án chuyển từ giai đoạn phát hiện các dấu hiệu khoáng hóa trên bề mặt sang xác định được nguồn tài nguyên vàng đáng kể.

Bên cạnh vàng, khu vực dự án còn ghi nhận sự hiện diện của antimon, một kim loại được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và được nhiều quốc gia xem là nguyên liệu chiến lược. Endurance Gold đang tiếp tục đánh giá lượng antimon đi kèm tại Reliance, với mục tiêu xác định liệu khoáng sản này có đủ điều kiện để được đưa vào bản cập nhật tài nguyên dự kiến trong năm 2026 hay không.

Công ty cho biết chương trình thăm dò năm 2026 tập trung vào hoạt động khoan kim cương với tổng chiều dài dự kiến khoảng 10 km nhằm mở rộng quy mô tài nguyên hiện tại. Ngoài khu vực đã xác định, doanh nghiệp cũng khoanh vùng thêm ba mục tiêu có quy mô vài km, qua đó mở rộng phạm vi tìm kiếm khoáng hóa trong toàn dự án.

Tối đa 50 mũi khoan RC (khoan tuần hoàn ngược) cũng đang được triển khai hoặc lên kế hoạch tại các mục tiêu được ưu tiên nhằm kiểm tra thêm tiềm năng khoáng hóa.

Reliance nằm trên các tuyến đường hiện hữu của khu vực Bridge River, một vùng có lịch sử khai thác vàng lâu đời tại British Columbia. Vị trí này được doanh nghiệp đánh giá là yếu tố hỗ trợ cho hoạt động thăm dò và phát triển dự án.

Endurance Gold hiện tiếp tục tập trung vào việc mở rộng tài nguyên vàng và đánh giá các khoáng sản đi kèm. Theo công ty, các cổ đông nội bộ đang nắm khoảng 60% cổ phần, qua đó tạo sự gắn kết về lợi ích giữa ban quản lý và cổ đông trong quá trình triển khai dự án.