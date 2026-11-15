Khoan thăm dò vào lòng đất, phát hiện mạch vàng kéo dài 15 mét, cách 20 km là mỏ chứa 1,3 triệu ounce vàng

Đoạn khoáng hóa chứa vàng này bắt đầu ở độ sâu khoảng 78 mét.

Công ty khai khoáng Chalice Mining vừa phát hiện các dấu hiệu vàng và đồng có giá trị kinh tế tại khu vực Tennant Creek, miền Bắc Australia. Đáng chú ý, kết quả thăm dò bước đầu cho thấy khoáng sản xuất hiện trong cả 6 lỗ khoan trên phạm vi 500 mét, mở ra triển vọng tìm kiếm thêm các mỏ mới tại vùng khai thác lâu đời này.

Theo công bố của Chalice Mining, phát hiện được ghi nhận tại khu vực Kestrel, thuộc dự án Warrego North, cách thành phố Alice Springs khoảng 350 km về phía bắc.

Kết quả đáng chú ý nhất đến từ một lỗ khoan có đoạn quặng dài 15 mét, chứa trung bình 8,6 gam vàng/tấn và 0,54% đồng, bắt đầu từ độ sâu 78 mét dưới mặt đất. Trong phạm vi rộng hơn, đoạn quặng dài 27 mét cũng ghi nhận hàm lượng trung bình 4,8 gam vàng/tấn và 0,42% đồng.

Đáng chú ý, cả 6 lỗ khoan đầu tiên tại khu vực này đều phát hiện đồng, đi kèm với vàng ở một số mẫu. Các điểm khoan trải dài trên phạm vi khoảng 500 mét, cho thấy khả năng tồn tại một hệ thống khoáng sản có quy mô đáng kể.

Kestrel nằm cách mỏ vàng và đồng Warrego khoảng 20 km. Đây từng là một trong những mỏ khai thác quan trọng của Tennant Creek, với sản lượng lũy kế khoảng 1,33 triệu ounce vàng, 91.500 tấn đồng và 12.000 tấn bismuth.

Theo Chalice Mining, điểm đáng chú ý của phát hiện mới nằm ở đặc điểm hình thành quặng. Vàng và đồng tại Kestrel gắn với quá trình biến đổi của hematit, thay vì tập trung trong các cấu trúc đá sắt thường được tìm thấy tại Tennant Creek. Điều này có thể giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi tìm kiếm, đặc biệt tại những khu vực có tín hiệu từ trường yếu vốn ít được chú ý trong các chương trình thăm dò trước đây.

Ông Alex Dorsch, Giám đốc điều hành Chalice Mining, cho biết doanh nghiệp rất phấn khởi khi phát hiện đồng trong cả 6 lỗ khoan đầu tiên. Công ty dự kiến tiếp tục khoan sâu hơn để xác định quy mô và hướng phát triển của các thân quặng.

Tennant Creek vốn là một trong những khu vực khai thác vàng và đồng nổi tiếng của Australia. Tính chung toàn vùng, các mỏ tại đây từng sản xuất khoảng 5 triệu ounce vàng, với hàm lượng trung bình gần 7 gam/tấn, cùng 470.000 tấn đồng, đạt hàm lượng trung bình khoảng 2,8%.

Một số mỏ từng ghi nhận hàm lượng vàng rất cao. Trong đó, mỏ Juno có sản lượng khoảng 840.000 ounce vàng, với hàm lượng trung bình 57 gam/tấn. Mỏ White Devil cũng từng sản xuất khoảng 640.000 ounce vàng, đạt hàm lượng trung bình 15,2 gam/tấn.

Hoạt động khai thác tại khu vực này đang có dấu hiệu khởi sắc sau nhiều năm trầm lắng. Tháng 5/2025, Pan African Resources đưa nhà máy chế biến Nobles, công suất 840.000 tấn quặng mỗi năm, vào vận hành. Đây là bước đi quan trọng nhằm khôi phục hoạt động khai thác tại Tennant Creek sau thời gian dài gián đoạn.

Nhà máy Nobles dự kiến đóng góp khoảng 48.000-52.000 ounce vàng vào tổng sản lượng của Pan African Resources trong năm nay. Doanh nghiệp hiện có khoảng 1,84 triệu ounce vàng tài nguyên tại nhiều khu mỏ, trong đó 780.000 ounce đã được xác định là trữ lượng với hàm lượng trung bình 3,65 gam/tấn.

Không chỉ tập trung vào vàng, Pan African Resources còn có kế hoạch phát triển dự án đồng-vàng Warrego. Dự án này sở hữu khoảng 16,5 triệu tấn quặng chứa 1,33% đồng, tương đương gần 219.600 tấn kim loại đồng, nằm cách nhà máy Nobles khoảng 60 km về phía tây bắc.

Trong bối cảnh nhu cầu đồng gia tăng cùng sự phát triển của trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng điện, những phát hiện mới tại Tennant Creek đang thu hút sự quan tâm của giới khai khoáng.

Ông Dorsch cho biết kết quả phát hiện đồng trên phạm vi hơn 500 mét đã giúp Chalice nhận được sự chú ý lớn hơn từ thị trường. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, triển vọng của kim loại này đang tạo thêm động lực cho hoạt động thăm dò tại Australia, nơi các dự án đồng mới ngày càng được quan tâm.