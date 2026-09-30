Khoan thăm dò quy mô lớn, phát hiện hơn 242 tấn vàng tại 4 địa điểm khác nhau ở một quốc gia

Ảnh minh họa

Công ty khai khoáng Maaden của Saudi Arabia vừa xác định thêm khoảng 242,6 tấn vàng vào nguồn tài nguyên khoáng sản sau một chương trình khoan thăm dò quy mô lớn tại nhiều khu vực trên cả nước.

Theo Maaden, kết quả là một phần trong chương trình thăm dò nhằm mở rộng nguồn tài nguyên vàng và đánh giá tiềm năng khoáng sản tại Vành đai Vàng Trung Ả Rập.

Các hoạt động khoan ban đầu đã xác định hơn 279,9 tấn vàng. Sau khi áp dụng các điều chỉnh theo quy trình báo cáo thường niên, trong đó có việc cập nhật các giả định về chi phí và giá hàng hóa, lượng tài nguyên vàng được bổ sung vào danh mục của Maaden được xác định ở mức 242,6 tấn.

Mỏ Mansourah Massarah đóng góp phần tăng đáng kể nhất, với mức tăng ròng 93,3 tấn so với năm trước. Hoạt động thăm dò tại các khu vực Uruq 20/21 và Umm As Salam bổ sung tổng cộng 51,9 tấn, trong khi Wadi Al Jaww có ước tính tài nguyên khoáng sản ban đầu khoảng 118,2 tấn vàng.

Tại Mansourah Massarah, ước tính tài nguyên khoáng sản hiện đạt 116 triệu tấn quặng với hàm lượng vàng trung bình 2,8 gram/tấn, tương đương khoảng 323,5 tấn vàng. Hoạt động khoan mở rộng và chuyển đổi đã xác định thêm 130,6 tấn, qua đó mở rộng cơ sở tài nguyên của mỏ.

Maaden cho biết khoáng hóa tại Mansourah Massarah vẫn tiếp tục mở rộng ở độ sâu. Công ty dự kiến duy trì hoạt động khoan trong cả năm 2026 để tiếp tục đánh giá quy mô của hệ thống khoáng hóa. Khu vực mở rộng cũng sẽ được nghiên cứu nhằm xem xét khả năng kéo dài thời gian khai thác của mỏ, với các phương án khai thác lộ thiên và hầm lò.

Bên cạnh Mansourah Massarah, hoạt động thăm dò tại Vành đai Vàng Trung Ả Rập đã xác định thêm nhiều khu vực có dấu hiệu khoáng hóa. Tại mỏ vàng Mahd, một trong những mỏ lịch sử của Saudi hoạt động khoan gần mỏ đã giúp mở rộng phạm vi tài nguyên đã biết.

Maaden cũng đang mở rộng thăm dò sang các kim loại khác. Hoạt động khoan giai đoạn đầu tại Jabal Shayban và Jabal Al Wakil đã ghi nhận sự hiện diện của đồng, niken và các nguyên tố nhóm bạch kim. Theo công ty, những kết quả này cho thấy tiềm năng hình thành các hệ thống khoáng sản quy mô lớn và hỗ trợ định hướng phát triển danh mục khoáng sản đa dạng hơn.

Giám đốc điều hành Maaden Bob Wilt cho biết kết quả thăm dò củng cố chiến lược đầu tư dài hạn của công ty vào nguồn tài nguyên vàng trong nước. Theo ông, việc bổ sung hơn 7 triệu ounce vàng từ hoạt động khoan tại bốn khu vực cho thấy dư địa tiếp tục mở rộng danh mục tài nguyên của Maaden.

Việc gia tăng nguồn tài nguyên vàng diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia thúc đẩy phát triển ngành khai khoáng như một phần trong chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế. Bên cạnh dầu khí, nước này đang tìm cách khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản gồm vàng, đồng và nhiều kim loại khác.

Maaden cho biết các chương trình thăm dò hiện tại mới ở giai đoạn đầu tại nhiều khu vực, do đó quy mô tài nguyên có thể tiếp tục được điều chỉnh khi có thêm dữ liệu địa chất và kết quả khoan.