Đoạn khoáng hóa chứa vàng này bắt đầu ở độ sâu khoảng 280 mét.

Công ty khai thác mỏ Ora Banda Mining vừa công bố loạt kết quả thăm dò tích cực tại dự án vàng Davyhurst, bang Tây Australia. Nhiều khu vực ghi nhận các đoạn quặng có hàm lượng vàng cao, trong đó một mẫu khoan tại khu vực Young Australian đạt tới 232 gram vàng/tấn.

Tại Round Dam, một trong những khu vực trọng điểm của dự án, hoạt động khoan mới đã phát hiện thêm vàng bên ngoài phạm vi tài nguyên hiện có là 1,33 triệu ounce. Một số đoạn quặng nằm sâu dưới lòng đất, mở ra khả năng phát triển hoạt động khai thác hầm lò trong tương lai.

Các kết quả đáng chú ý gồm đoạn quặng dài 12 m có hàm lượng trung bình 6,7 gram vàng/tấn (g/t), đoạn 5 m đạt 17,2 g/t, đoạn 1 m đạt 30,5 g/t và đoạn 11 m đạt 12,1 g/t. Tổng cộng là khoảng 36 m chứa vàng. Vàng được phát hiện ở độ sâu lên tới khoảng 280 m dưới mặt đất.

Cách Round Dam khoảng 400 m về phía đông, doanh nghiệp cũng xác định một dải quặng mới mang tên Bluey. Khu vực này kéo dài khoảng 4,5 km và vẫn chưa được thăm dò hết về cả hai phía bắc, nam. Những mũi khoan ban đầu ghi nhận đoạn quặng dài 3 m đạt 5,7 g/t vàng và đoạn 5 m đạt 2,2 g/t.

Tại Lady Eileen South, nằm dọc theo khu vực Round Dam, các mũi khoan tiếp tục phát hiện vàng bên ngoài vùng tài nguyên đã xác định, với những đoạn quặng dài 8 m đạt 3,6 g/t, 5 m đạt 3,7 g/t và 4 m đạt 4,8 g/t. Kết quả này giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá khả năng mở rộng khu vực khai thác giữa Round Dam và Waihi.

Mulline là một trong những khu vực ghi nhận kết quả nổi bật nhất trong đợt thăm dò. Tại triển vọng Lady Gladys, doanh nghiệp phát hiện đoạn quặng dài 4,3 m có hàm lượng trung bình 13,6 g/t vàng, trong đó có đoạn dài 1,4 m đạt 36 g/t.

Đặc biệt, tại khu vực Young Australian, các mũi khoan ghi nhận những đoạn quặng ngắn nhưng có hàm lượng vàng rất cao. Một đoạn dài 0,3 m đạt 90,1 g/t, trong khi một đoạn khác cũng dài 0,3 m đạt tới 232 g/t vàng.

Theo Ora Banda, trong số 23 mũi khoan kim cương được thực hiện tại Mulline, có 11 mũi ghi nhận vàng với hàm lượng trên 10 g/t. Kết quả này củng cố nhận định của doanh nghiệp rằng vùng quặng có thể kéo dài xuống sâu hơn 1 km tính từ bề mặt, tạo thêm không gian cho hoạt động thăm dò.

Tại Python, khu vực nằm phía nam Round Dam, hoạt động khoan ban đầu ở mỏ Two Gums cũng phát hiện các đoạn quặng có hàm lượng cao. Kết quả gồm đoạn dài 0,8 m đạt 28 g/t vàng và đoạn 2,6 m đạt 4,3 g/t, trong đó có một phần dài 0,7 m đạt 14,4 g/t.

Ora Banda cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh thăm dò, với kế hoạch khoan tổng cộng khoảng 340.000 m trong năm tài chính 2027 tại các khu vực Round Dam, Little Gem và Sand King. Doanh nghiệp cũng dự kiến lập báo cáo tài nguyên ban đầu cho mỏ Little Gem nhằm bổ sung nguồn quặng cho hệ thống sản xuất tại Davyhurst.

Dự án Davyhurst hiện có tổng tài nguyên khoáng sản khoảng 3,7 triệu ounce vàng. Đây là cơ sở cho chiến lược tăng trưởng mang tên "DRIVE to 300", với mục tiêu đưa Ora Banda trở thành một trong những nhà sản xuất vàng lớn tại Tây Australia, đạt sản lượng 300.000 ounce mỗi năm.

Để đáp ứng nhu cầu xử lý quặng trong tương lai, doanh nghiệp đang xây dựng thêm một nhà máy chế biến có công suất 3 triệu tấn quặng mỗi năm. Khi đi vào hoạt động, nhà máy mới sẽ vận hành song song với cơ sở hiện tại có công suất 1,2 triệu tấn, nâng tổng công suất chế biến tại Davyhurst lên khoảng 4,2 triệu tấn mỗi năm.

Dự án Davyhurst trải dài trên khu vực có hơn 130 km địa tầng đá thuận lợi cho việc hình thành các mỏ vàng, thuộc vùng Kalgoorlie – một trong những trung tâm khai thác vàng quan trọng của Australia.