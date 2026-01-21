Khoan sâu xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ dầu khí lớn tại châu Á: Mỗi ngày có thể khai thác 3.100 thùng dầu cùng 231.000 m³ khí đốt

Ảnh minh họa

Công ty Phát triển Dầu khí Quốc doanh Pakistan (Oil & Gas Development Company Limited – OGDCL) mới đây công bố phát hiện dầu khí tại giếng thăm dò Baragzai X-01, nằm ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, qua đó góp phần gia tăng nguồn cung năng lượng nội địa và cải thiện an ninh năng lượng quốc gia.

Theo thông báo của OGDCL, kết quả thử nghiệm khoan giếng có vỏ bọc tại các tầng địa chất Samana Suk và Shinawari cho thấy giếng Baragzai X-01 đạt lưu lượng khai thác khoảng 3.100 thùng dầu mỗi ngày (bpd) và 231.000 m³ khí tiêu chuẩn mỗi ngày. Doanh nghiệp cho biết phát hiện này sẽ bổ sung đáng kể vào trữ lượng hydrocarbon của OGDCL, các đối tác liên doanh cũng như của Pakistan nói chung.

“Phát hiện này sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách cung – cầu năng lượng thông qua việc khai thác các nguồn tài nguyên trong nước”, OGDCL nhấn mạnh trong tuyên bố chính thức.

Đáng chú ý, đây đã là phát hiện dầu khí thứ ba chỉ trong vòng một tháng tại giếng thăm dò Baragzai X-01. Trước đó, đầu tháng này, OGDCL thông báo phát hiện dầu khí tại tầng Datta Formation ở cùng giếng khoan, trong khi phát hiện đầu tiên đã được công bố từ tháng trước. Chuỗi kết quả tích cực liên tiếp cho thấy tiềm năng đáng kể của khu vực này đối với hoạt động thăm dò dầu khí.

Trong bối cảnh nền kinh tế Pakistan đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm áp lực cán cân thanh toán và chi phí nhập khẩu năng lượng gia tăng, chính phủ nước này đang đẩy mạnh các nỗ lực thăm dò và khai thác dầu khí trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu đắt đỏ.

Cuối năm ngoái, Pakistan đã ký kết 5 thỏa thuận thăm dò dầu khí với các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong nước để phát triển ba lô ngoài khơi và hai lô trên đất liền. Các công ty tham gia gồm Mari Energies, OGDCL, Pakistan Petroleum, Fatima Petroleum, Government Holdings Limited và Turkish Petroleum Overseas Company.

Bên cạnh đó, vào tháng 11 năm ngoái, chính phủ Pakistan đã tổ chức đấu giá 40 lô dầu khí ngoài khơi và nhận được 23 hồ sơ dự thầu từ bốn liên danh, bao gồm các doanh nghiệp năng lượng trong nước và Tập đoàn dầu khí quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ TPAO. Các liên danh này đã cam kết đầu tư khoảng 80 triệu USD cho giai đoạn thăm dò ban đầu, với tổng vốn đầu tư tiềm năng có thể lên tới 1 tỷ USD nếu các dự án bước sang giai đoạn khai thác thương mại.

Những phát hiện dầu khí mới cùng với các kế hoạch đầu tư đang được triển khai được kỳ vọng sẽ giúp Pakistan từng bước cải thiện nguồn cung năng lượng nội địa, giảm áp lực nhập khẩu và hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô trong trung và dài hạn.

Theo Oilprice﻿