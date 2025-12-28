Khoan sâu xuống đáy biển, một quốc gia trúng lớn: Phát hiện giếng dầu chứa 22 triệu tấn dầu thô và khí ngưng tụ, 5 tỷ m³ khí tự nhiên

Công ty Dầu khí Trung Âu (Central European Petroleum – CEP) vừa công bố phát hiện mỏ dầu lớn nhất trong lịch sử Ba Lan, nằm gần đảo Wolin, cách thành phố cảng Świnoujście khoảng 6 km. Theo ước tính ban đầu, giếng dầu này có thể chứa khoảng 22 triệu tấn dầu thô và khí ngưng tụ có thể khai thác, cùng với 5 tỷ m³ khí tự nhiên thương phẩm.

Trong phạm vi khu vực nhượng quyền rộng 593 km², tổng trữ lượng được ước tính lên tới hơn 33 triệu tấn dầu và khí ngưng tụ, cùng 27 tỷ m³ khí đốt. Nếu được xác nhận và đưa vào khai thác, phát hiện này sẽ hơn gấp đôi trữ lượng dầu mỏ hiện tại của Ba Lan, vốn chỉ ở mức khoảng 20,2 triệu tấn vào năm 2023, theo đài truyền hình công cộng TVP.

Việc phát hiện mỏ dầu khí lớn tại Biển Baltic được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với Ba Lan, nhưng theo các chuyên gia, quy mô phát hiện này chưa đủ để tạo ra bước ngoặt cho an ninh năng lượng châu Âu.

Ông Piotr Woźniak, cựu Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí quốc gia Ba Lan PGNiG, cho rằng quyền khai thác và phân phối nguồn tài nguyên thuộc về doanh nghiệp phát hiện mỏ, theo quy định của luật pháp châu Âu. Do đó, mục tiêu chính của CEP vẫn là thương mại hóa phát hiện và thu hút vốn đầu tư, hơn là phục vụ ưu tiên năng lượng cho một quốc gia cụ thể.

Về quy mô, trữ lượng ước tính khoảng 22 triệu tấn dầu chỉ tương đương gần một năm công suất chế biến của các nhà máy lọc dầu Ba Lan, khó có thể làm thay đổi cán cân cung – cầu năng lượng trong khu vực.

Nhà phân tích năng lượng Wojciech Jakóbik nhận định, xét trên bình diện chính sách năng lượng toàn châu Âu, đây không phải là một bước đột phá, nhưng lại mang ý nghĩa lớn về mặt đầu tư. Phát hiện này cho thấy tiềm năng chưa được khai thác hết của khu vực Biển Baltic, đồng thời có thể khuyến khích thêm các hoạt động thăm dò dầu khí khác tại châu Âu trong bối cảnh an ninh năng lượng ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Nhìn chung, mỏ dầu khí mới tại Biển Baltic được xem là tín hiệu tích cực cho Ba Lan và khu vực, song kỳ vọng về khả năng giúp châu Âu nhanh chóng giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga cần được nhìn nhận một cách thận trọng.