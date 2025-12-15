Khoan sâu xuống đại dương, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng cực khủng: Có thể khai thác 22 triệu tấn dầu thô, 5 tỷ m3 khí tự nhiên

Ảnh minh họa

Ba Lan vừa công bố phát hiện một trong những mỏ dầu khí quan trọng nhất châu Âu trong thập kỷ qua, kỳ vọng sẽ giúp quốc gia NATO này củng cố an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc nhập khẩu.

Cụ thể, Central European Petroleum (CEP) – công ty có trụ sở tại Calgary (Canada) với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư Na Uy vừa thông báo mỏ Wolin East 1 (WE1) nằm ngoài khơi Biển Baltic, cách thành phố cảng Świnoujście khoảng bốn dặm. CEP nắm 100% quyền khai thác tại khu vực này.

Ước tính sơ bộ cho thấy mỏ chứa khoảng 22 triệu tấn dầu thô và condensate có thể khai thác, cùng 5 tỷ m³ khí tự nhiên thương phẩm. Nếu được xác nhận, Wolin East sẽ trở thành mỏ dầu khí lớn nhất trong lịch sử Ba Lan và một trong những phát hiện đáng chú ý nhất châu Âu gần đây.

Theo CEP, mỏ có tiềm năng tăng đáng kể trữ lượng dầu khí trong nước, giúp Ba Lan gần như tăng gấp đôi trữ lượng dầu mỏ hiện nay. Chuyên gia năng lượng Thomas O’Donnell (Berlin) nhận định mỏ có thể sản xuất khoảng 35.000 thùng/ngày, tương đương 5% nhu cầu dầu của quốc gia. “Đây không phải bước ngoặt lớn, nhưng thể hiện cam kết tìm kiếm dầu khí trong nước”, ông O’Donnell nói. Việc khai thác cũng giúp cải thiện cán cân thanh toán, kiềm chế lạm phát và tăng cường bảo vệ các cơ sở năng lượng ngoài khơi trước các nguy cơ phá hoại.

Về chính trị, phát hiện được đánh giá là tín hiệu tích cực. Ngoại trưởng Radosław Sikorski bình luận trên mạng xã hội X rằng hàng loạt sự kiện thuận lợi gần đây, từ thành tựu khoa học, thể thao đến dòng vốn EU, dường như đang ủng hộ chính phủ liên minh.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng thuận. Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (DIW) cảnh báo khai thác ngoài khơi Baltic có thể gây tổn thất đáng kể cho du lịch và môi trường. Nhà nghiên cứu Claudia Kemfert cho rằng bất kỳ sự cố nào cũng kéo theo chi phí dọn dẹp xuyên biên giới lớn, trong khi tiếp tục đầu tư năng lượng hóa thạch đi ngược mục tiêu khí hậu. Một số tổ chức môi trường Đức, như Lebensraum Vorpommern, cũng bày tỏ lo ngại về tác động sinh thái.

Giám đốc CEP, Rolf G. Skaar, nhấn mạnh công ty hướng tới phát triển lâu dài và có trách nhiệm, xem Wolin East vừa là mỏ dầu khí triển vọng, vừa là cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng địa chất và năng lượng của Biển Baltic.

Trong giai đoạn tới, dự án vẫn cần hoàn thiện hồ sơ địa chất, nộp tài liệu và chờ phê duyệt trước khi khai thác thương mại. Ông Piotr Woźniak, cựu CEO tập đoàn PGNiG, nhận định CEP sẽ phải nhanh chóng huy động vốn và hoàn tất thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền khai thác. Dù triển vọng rõ ràng, con đường đưa Wolin East vào khai thác vẫn còn nhiều thách thức.