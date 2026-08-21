Khoan sâu hơn 2.200 mét, phát hiện mỏ dầu trữ lượng lên tới 75 triệu thùng với nhiều cột dầu cao 63 mét

Một giếng khoan xuyên sâu hơn 2.200 mét dưới mực nước biển đã giúp phát hiện cấu tạo dầu khí mới ngoài khơi.

Vår Energi xác nhận phát hiện mỏ dầu 7122/8-3 S, có tên gọi Zagato, tại khu vực Goliat thuộc biển Barents. Ước tính sơ bộ cho thấy mỏ có thể chứa 21-75 triệu thùng dầu quy đổi có thể thu hồi, mở ra khả năng bổ sung nguồn cung cho cụm mỏ Goliat hiện hữu.

Phát hiện được thực hiện thông qua giếng thăm dò 7122/8-3 A, do giàn khoan COSLProspector thực hiện. Đây là giếng thăm dò thứ 14 được khoan trong giấy phép khai thác số 229, được cấp từ năm 1997 trong khuôn khổ Dự án Biển Barents.

Theo Vår Energi, các đơn vị tham gia giấy phép đang xem xét phương án kết nối phát hiện Zagato với cơ sở hạ tầng hiện có tại mỏ Goliat. Nếu được triển khai, việc tận dụng hạ tầng sẵn có có thể giúp rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát triển so với một dự án khai thác hoàn toàn mới.

Ước tính mới nhất cho thấy quy mô tài nguyên có thể thu hồi của Zagato nằm trong khoảng 3,3-11,9 triệu m³ tiêu chuẩn dầu quy đổi (Sm³ oe), tương đương khoảng 21-75 triệu thùng. Trước khi giếng thăm dò được khoan, nhà điều hành ước tính quy mô tài nguyên của phát hiện này ở mức thấp hơn, khoảng 2,8-10,1 triệu Sm³ dầu quy đổi.

Mục tiêu chính của giếng 7122/8-3 A là đánh giá phát hiện Zagato trong các tầng chứa dầu thuộc thành tạo Kobbe, có niên đại Trias giữa.

Kết quả khoan cho thấy giếng gặp nhiều cột dầu với tổng chiều dài 63 m trong tầng Kobbe. Các cột dầu nằm trong những lớp đá chứa có tổng chiều dày 38 m, với chất lượng chứa dầu được đánh giá từ trung bình đến tốt.

Tổng chiều dày của tầng Kobbe tại khu vực này đạt 189 m. Các ranh giới dầu-nước được xác định ở độ sâu lần lượt khoảng 2.098 m và 2.187 m dưới mực nước biển tại hai vùng chứa dầu phía trên và phía dưới. Ở vùng chứa dầu nằm giữa, chưa xác định được ranh giới dầu-nước.

Đáng chú ý, hai cuộc thử nghiệm vỉa được tiến hành thành công, cho thấy khả năng dòng chảy tương đối tốt của các tầng chứa.

Tại vùng chứa dầu phía trên của tầng Kobbe, tốc độ khai thác tối đa đạt 738 Sm³ dầu/ngày, thông qua vòi phun 52/64 inch, với tỷ lệ khí/dầu 95 Sm³/Sm³. Ở vùng chứa dầu giữa, tốc độ khai thác tối đa đạt 659 Sm³ dầu/ngày, qua vòi phun 60/64 inch, với tỷ lệ khí/dầu 117 Sm³/Sm³.

Giếng được khoan tới độ sâu đo được 2.285 m, tương ứng độ sâu thẳng đứng 2.268 m dưới mực nước biển và kết thúc tại tầng Kobbe thuộc Trias giữa. Mực nước biển tại vị trí khoan khoảng 410 m.

Sau khi hoàn tất chương trình thăm dò, giếng 7122/8-3 A đã được bịt kín vĩnh viễn và bỏ hoang.

Phát hiện Zagato nằm trong khu vực đã có hạ tầng khai thác Goliat, do đó việc đánh giá khả năng kết nối với cơ sở hiện hữu sẽ là bước tiếp theo quan trọng để xác định tiềm năng thương mại của mỏ. Nếu được phát triển, phát hiện này có thể bổ sung thêm nguồn tài nguyên dầu khí cho khu vực Barents và kéo dài giá trị khai thác của cụm hạ tầng Goliat.