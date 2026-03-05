HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khoan sâu gần 6.000 mét xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí lớn, mỗi ngày có thể khai thác 3.700 thùng dầu

Khánh Vy |

Một quốc gia châu Á vừa có phát hiện mỏ dầu khí mới.

Công ty Phát triển Dầu khí Pakistan (OGDCL) vừa công bố phát hiện dầu khí mới tại giếng thăm dò Baragzai X-01 (Slant), nằm ở huyện Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Thông tin được doanh nghiệp niêm yết này gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Pakistan (PSX) trong thông báo phát đi ngày thứ Tư 4/3.

Theo OGDCL, giếng Baragzai X-01 được khoan trong khuôn khổ Giấy phép thăm dò Nashpa, nơi công ty giữ vai trò điều hành với 65% quyền lợi khai thác. Các đối tác liên doanh gồm Pakistan Petroleum Limited (PPL) nắm 30% và Government Holdings (Private) Limited (GHPL) sở hữu 5% quyền lợi được bảo lãnh.

Phát hiện mới được ghi nhận tại tầng đá vôi Lockhart – một trong những tầng địa chất mục tiêu của chương trình khoan. Trong quá trình thử nghiệm khoan có vỏ bọc (DST-05), giếng cho lưu lượng 3.765 thùng dầu mỗi ngày (bpd) và 11,2 triệu feet khối tiêu chuẩn khí mỗi ngày (mmscfd). Dòng chảy được ghi nhận qua van tiết lưu 32/64 inch, với áp suất đầu giếng đạt 4.080 psig. Đây được đánh giá là mức lưu lượng đáng kể, cho thấy tiềm năng thương mại khả quan của phát hiện này.

Giếng Baragzai X-01 (Slant) được khởi khoan từ ngày 30/12/2024 với mục tiêu thăm dò tiềm năng hydrocarbon tại nhiều tầng địa chất khác nhau, bao gồm Lockhart, Hangu, Lumshiwal, Samana Suk, Shinawari, Datta và Kingriali. Công tác khoan đã hoàn tất ở độ sâu 5.170 mét, chạm tới tầng Kingriali.

Trước khi thử nghiệm tại tầng Lockhart, OGDCL đã tiến hành bốn đợt thử nghiệm khoan có vỏ bọc tại các tầng Kingriali, Datta, Samana Suk kết hợp Shinawari, và Hangu kết hợp Lumshiwal. Theo đánh giá dựa trên nhật ký địa vật lý giếng khoan, các thử nghiệm này cũng ghi nhận dấu hiệu phát hiện dầu khí, củng cố thêm triển vọng của cấu trúc Baragzai trong khu vực cấp phép Nashpa.

OGDCL cho biết phát hiện mới sẽ đóng góp tích cực vào việc tăng cường nguồn cung năng lượng nội địa, trong bối cảnh Pakistan đang đối mặt với áp lực lớn về cán cân cung – cầu năng lượng và chi phí nhập khẩu nhiên liệu. Việc bổ sung sản lượng từ các mỏ trong nước được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và cải thiện an ninh năng lượng quốc gia.

Bên cạnh ý nghĩa ở cấp độ quốc gia, phát hiện này cũng giúp mở rộng cơ sở dự trữ hydrocarbon của OGDCL và các đối tác liên doanh. Nashpa vốn là một trong những khu vực thăm dò trọng điểm của Pakistan, và kết quả từ giếng Baragzai X-01 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thêm các hoạt động thẩm định, phát triển mỏ trong thời gian tới.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, các phát hiện mới như Baragzai X-01 được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với ngành dầu khí Pakistan. OGDCL cho biết sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu kỹ thuật và xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp nhằm sớm đưa nguồn tài nguyên mới vào khai thác thương mại.

Việt Nam muốn xây đại đô thị lấn biển 14 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử


Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dầu mỏ

Pakistan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại