Khoan sâu 800 mét, phát hiện mỏ chứa gần 200 tỷ mét khối khí đốt giữa biển, nước láng giềng Việt Nam chi đậm khai thác

Dự án dự kiến đi vào hoạt động năm 2029-2030.

Indonesia đã chính thức khởi công dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Abadi Masela trị giá 20,9 tỷ USD sau gần 3 thập kỷ trì hoãn.

Nằm cách đảo Yamdena khoảng 160 km ở biển Arafura, mỏ khí Abadi Masela có độ sâu từ 400 - 800 mét.

Mỏ ước tính chứa 6,97 nghìn tỷ feet khối (198 tỷ mét khối) trữ lượng khí tự nhiên, là một trong những nguồn tài nguyên khí ngoài khơi chưa được khai thác lớn nhất của Indonesia.

Mỏ khí Abadi được kỳ vọng củng cố an ninh năng lượng trong nước trong nhiều thập kỷ tới đồng thời duy trì vị thế của quốc gia này như một nhà xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) lớn. Dự kiến mỏ sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2029 hoặc 2030.

Dự án được triển khai tại quần đảo Tanimbar, tỉnh Maluku, theo mô hình hợp đồng chia sẻ sản phẩm (PSC) có cơ chế hoàn vốn chi phí.

Nhà điều hành là INPEX Masela Ltd. của Nhật Bản với 65% cổ phần. Tập đoàn dầu khí quốc gia Indonesia Pertamina nắm 20%, trong khi Petronas của Malaysia sở hữu 15% còn lại.

Bộ trưởng Quốc vụ khanh Prasetyo Hadi cho biết đây là khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử ngành năng lượng Indonesia.

Theo thiết kế, dự án sẽ sản xuất khoảng 9,5 triệu tấn LNG mỗi năm, hướng đến xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, dự án sẽ cung cấp khoảng 150 triệu feet khối (4,25 triệu mét khối) khí tiêu chuẩn mỗi ngày cho thị trường nội địa nhằm phục vụ các ngành công nghiệp hạ nguồn của Indonesia.

Song song với sản lượng khí đốt, mỏ Abadi Masela cũng dự kiến khai thác khoảng 35.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày, góp phần bổ sung nguồn nguyên liệu cho ngành hóa dầu trong nước.

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội thuộc Đại học Indonesia, dự án có thể đóng góp khoảng 137,7 tỷ USD cho GDP Indonesia trong giai đoạn đến năm 2055.

Trong giai đoạn xây dựng cao điểm, dự án dự kiến tạo ra hơn 12.000 việc làm trực tiếp trong các lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn giảm phát thải và hạn chế tác động từ các cơ chế định giá carbon quốc tế trong tương lai, INPEX sẽ tích hợp hệ thống thu giữ và lưu trữ carbon ngay từ giai đoạn thiết kế dự án.

Giới chức Indonesia kỳ vọng việc triển khai Abadi Masela không chỉ giúp gia tăng sản lượng khí đốt và củng cố vị thế của nước này trên thị trường LNG toàn cầu, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế mới cho khu vực miền Đông Indonesia trong nhiều thập kỷ tới.

Theo Business Times, Reuters﻿