Khoan sâu 5.100 mét xuống đáy biển, phát hiện mỏ khí tự nhiên hơn 140 tỷ m3 cùng 300 triệu thùng dầu 'sạch'

Tập đoàn năng lượng Eni (Italy) ngày 20/4/2026 công bố phát hiện một mỏ khí quy mô lớn mới tại khu vực Ganal, thuộc lưu vực Kutei ngoài khơi Indonesia, đánh dấu thêm một bước tiến đáng chú ý trong hoạt động thăm dò tại Đông Nam Á.

Phát hiện được thực hiện thông qua giếng thăm dò Geliga-1, nằm cách bờ biển Đông Kalimantan khoảng 70 km. Theo ước tính sơ bộ, mỏ có trữ lượng tại chỗ khoảng 5 nghìn tỷ feet khối (Tcf), tương đương 141,58 tỷ mét khối khí tự nhiên cùng khoảng 300 triệu thùng condensate, một dạng dầu nhẹ có giá trị kinh tế cao.

Giếng Geliga-1 được khoan ở độ sâu nước khoảng 2.000 mét, với tổng độ sâu đạt khoảng 5.100 mét. Kết quả khoan cho thấy một cột khí đáng kể trong tầng địa chất Miocene mục tiêu, với đặc tính thạch lý được đánh giá là rất thuận lợi. Eni cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm dòng chảy (DST) trong thời gian tới để đánh giá chính xác khả năng khai thác thương mại của mỏ.

Phát hiện mới này nối dài chuỗi thành công thăm dò tại lưu vực Kutei – một trong những khu vực giàu tiềm năng nhất Indonesia. Trước đó, Eni đã công bố phát hiện mỏ Geng North vào cuối năm 2023, chỉ cách Geliga khoảng 20 km về phía Nam, cùng với giếng Konta-1 vào tháng 12/2025. Các kết quả này củng cố nhận định về tiềm năng tài nguyên lớn và khả năng mở rộng quy mô khai thác trong khu vực.

Đáng chú ý, phát hiện Geliga-1 diễn ra trong bối cảnh Eni vừa đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID) cho hàng loạt dự án khí đốt lớn như Gendalo, Gandang (khu vực phía Nam), cũng như Geng North và Gehem (khu vực phía Bắc). Theo kế hoạch, cụm phát triển phía Bắc sẽ sử dụng một tàu xử lý nổi (FPSO) mới với công suất xử lý lên tới 1 tỷ feet khối khí mỗi ngày và 90.000 thùng condensate/ngày, đồng thời tận dụng hạ tầng nhà máy LNG Bontang hiện hữu.

Eni cho biết đang tiến hành các phân tích nhằm tìm kiếm phương án phát triển nhanh mỏ Geliga-1, tận dụng lợi thế gần các hạ tầng hiện có để rút ngắn thời gian đưa khí ra thị trường và tối ưu chi phí. Mỏ này cũng nằm liền kề với mỏ Gula chưa khai thác, có trữ lượng ước tính khoảng 2 Tcf khí và 75 triệu thùng condensate. Nếu được phát triển đồng bộ, hai mỏ có thể cung cấp thêm khoảng 1 tỷ feet khối khí/ngày và 80.000 thùng condensate/ngày, mở ra khả năng hình thành một trung tâm sản xuất mới tại lưu vực Kutei.

Với tình hình giá năng lượng tăng cao như hiện nay, khó khăn lớn nhất của Indonesia là bài toán kép. Cụ thể, họ vừa phải giữ giá bán lẻ để tránh tác động lạm phát và bất mãn xã hội, vừa phải bảo vệ kỷ luật tài khóa. Reuters dẫn lời Bộ Tài chính Indonesia cho biết nếu giá dầu duy trì vùng 90–92 USD/thùng trong thời gian dài, thâm hụt ngân sách có thể bị đẩy lên 3,6% GDP nếu không có biện pháp tiết giảm chi tiêu. Vì vậy, Jakarta đã tính tới phương án cắt bớt một số chương trình ngân sách khác thay vì vội nâng giá xăng dầu trợ cấp.

Theo Reuters, nước này đã quyết định tăng nhập khẩu dầu thô từ Mỹ để thay thế một phần nguồn Trung Đông trong bối cảnh xung đột khu vực leo thang. Trước đó, Bộ Năng lượng Indonesia cho biết nước này hiện vẫn phải nhập khoảng 1 triệu thùng/ngày dầu thô và nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Đây là điểm nghẽn lớn của một nền kinh tế tiêu thụ nhiên liệu rất mạnh nhưng năng lực lọc hóa dầu chưa theo kịp. Phát hiện Geliga-1 được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Eni tại thị trường năng lượng khu vực và việc duy trì năng lượng cho Indonesia.