Khoan sâu 4.260 mét xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí tại láng giềng Việt Nam, mỗi ngày có thể khai thác hơn 2.000 thùng dầu và 5 triệu feet khối khí đốt

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), công ty con phụ trách mảng thăm dò và khai thác của Tập đoàn năng lượng quốc gia Indonesia Pertamina, cho biết đã ghi nhận nhiều phát hiện dầu khí mới trong, trải dài từ Kalimantan đến Nam Sumatra, cả ở khu vực ngoài khơi lẫn trên đất liền.

Tại Đông Kalimantan, PHE thông qua công ty thành viên PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) đã phát hiện tài nguyên dầu khí mới sau khi khoan thành công giếng thăm dò Metulang Deep (MDP)-1x tại khu vực ngoài khơi phía nam Mahakam.

Giếng được khoan đến độ sâu đo được 4.260 mét, xuyên qua tầng Yakin. Do điều kiện áp suất cao, mục tiêu chính chỉ được xuyên thủng một phần, song PHM đã xác định được tiềm năng tài nguyên đáng chú ý ở các tầng nông hơn, gồm chuỗi đá cacbonat Sepinggan (SCS) và chuỗi châu thổ Sepinggan (SDS).

Theo ông Muharram Jaya Panguriseng, Giám đốc thăm dò của PHE, dù diện tích hoạt động hạn chế và khu vực đã được khai thác lâu năm, PHM vẫn đạt được kết quả tích cực nhờ áp dụng các khái niệm và phương pháp địa chất mới. Kết quả thử nghiệm dòng chảy tại tầng SCS cho thấy lưu lượng tối đa đạt khoảng 2.821 thùng dầu/ngày và 5 triệu feet khối khí tiêu chuẩn mỗi ngày. Tổng tài nguyên dầu khí ban đầu ước tính khoảng 106 triệu thùng dầu tương đương (MMBOE), được kỳ vọng có thể sớm đưa vào khai thác thương mại.

Trước đó, trong những tháng đầu năm 2025, Pertamina cũng ghi nhận kết quả nổi bật tại khu vực Nam Sumatra. Thông qua PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih, giếng BNG-064 tại cấu trúc Benuang, mỏ Adera, đã cho kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Giếng này đạt sản lượng 1.400 thùng dầu/ngày và 4,51 triệu feet khối khí/ngày, cao gấp nhiều lần so với mục tiêu đề ra. Tiếp nối thành công này, giếng BNG-067 ở khu vực Tây Bắc Benuang cũng ghi nhận sản lượng dầu hơn 660 thùng/ngày, tương đương 440% mục tiêu khoan ban đầu.

Ngoài ra, Pertamina EP (PEP) cũng công bố phát hiện giếng dầu mới ABB-143 (U1) tại mỏ Adera, với tiềm năng sản xuất ban đầu lên tới 3.442 thùng dầu/ngày theo kết quả thử nghiệm dòng chảy. Dựa trên các điều kiện vận hành cụ thể, giếng này dự kiến đóng góp thêm khoảng 458 thùng dầu/ngày, với tổng sản lượng thu hồi cuối cùng ước tính khoảng 750.000 thùng dầu.

Theo lãnh đạo PEP, các phát hiện mới là kết quả của việc tích hợp dữ liệu địa chấn 3D và áp dụng phương pháp phân tích địa chất – địa vật lý tiên tiến. Những kết quả này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả khai thác tại các mỏ hiện hữu mà còn tạo nền tảng cho việc tăng sản lượng trong năm 2026, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao tự chủ năng lượng mà Chính phủ Indonesia đang theo đuổi.