Khoan sâu 4.000m xuống lòng đất, phát hiện mỏ khí đốt sản lượng hơn 5.000 thùng mỗi ngày

Khánh Vy |

Mỏ khí đốt mới được phát hiện giữa thời điểm nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng vì xung đột tại Iran.

Theo tờ Daily Times, Công ty MOL Pakistan vừa công bố đánh giá thành công một phát hiện đáng kể về khí đốt tự nhiên và khoáng chất ngưng tụ tại giếng thăm dò Bilitang-1 ST-1, nằm ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan.

Giếng khoan tại huyện Kohat ghi nhận sản lượng khoảng 26,5 triệu feet khối khí tiêu chuẩn mỗi ngày, tương đương gần 5.065 thùng dầu quy đổi/ngày (BOEPD). Đây được xem là phát hiện lớn thứ hai của liên doanh do MOL dẫn đầu tại Pakistan trong vòng 18 tháng qua, sau giếng Razgir-1 được công bố vào tháng 8/2024.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, giếng Bilitang-1 ST-1 bắt đầu được khoan từ ngày 10/8/2025 và sau đó đã được điều chỉnh hướng để tiếp cận các tầng chứa có chất lượng tốt hơn. Tổng độ sâu khoan đạt 4.004 mét. Trong quá trình triển khai, các nhà vận hành đã áp dụng kỹ thuật khoan nhánh nhằm tối ưu khả năng tiếp cận các lớp đá chứa hydrocarbon chất lượng cao trong hệ tầng Lumshiwal.

MOL Pakistan là công ty con thuộc Tập đoàn MOL có trụ sở tại Budapest (Hungary), hiện đang vận hành mỏ Tal Block – một trong những khu vực khai thác quan trọng của nước này. Doanh nghiệp nắm giữ khoảng 8,4% cổ phần sản lượng tại đây, đóng góp khoảng 400 BOEPD vào tổng sản lượng toàn cầu của tập đoàn.

Ông Ádám Zsolt László, Giám đốc điều hành MOL Pakistan, cho biết việc liên tiếp phát hiện các mỏ khí mới trong thời gian ngắn cho thấy hiệu quả từ năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng của đội ngũ kỹ thuật, ngay cả tại khu vực đã được khai thác trong gần ba thập kỷ. “Phát hiện lần này tiếp tục khẳng định tiềm năng chưa được khai thác hết của khu vực”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Ali Murtaza Abbas, Phó Chủ tịch khu vực Trung Đông, châu Phi và Pakistan của Tập đoàn MOL, đánh giá thành công này đến từ việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến cũng như các quyết định kịp thời của liên doanh.

Giới chuyên gia nhận định, việc xác nhận trữ lượng tại Bilitang-1 ST-1 không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động thăm dò tiếp theo tại Tal Block, mà còn mở ra cơ hội gia tăng sản lượng trong tương lai.

Phát hiện mới cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào an ninh năng lượng quốc gia, thông qua việc bổ sung nguồn tài nguyên hydrocarbon trong nước. Trong những năm gần đây, Pakistan đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, đặc biệt là khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), vốn khiến cán cân thương mại chịu nhiều áp lực khi giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Với phát hiện này, MOL và các đối tác liên doanh không chỉ củng cố danh mục tài sản năng lượng tại khu vực Nam Á, mà còn góp phần tạo thêm dư địa cho Pakistan trong chiến lược tự chủ năng lượng dài hạn.

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

