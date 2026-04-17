Khoan sâu 4.000 mét, phát hiện 43 triệu tấn ‘kho báu’ khoáng sản có thể làm rung chuyển thị trường: Đức sắp ‘nắm trùm’ năng lượng toàn châu lục?

Khánh Linh |

Đức vừa khởi động một sáng kiến nghiên cứu mới nhằm đánh giá khả năng khai thác lithium từ các khoang nước muối cổ đại nằm sâu gần 4.300 mét dưới lòng đất. Mục tiêu của dự án là cung cấp nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành sản xuất xe điện đang bùng nổ tại châu Âu.

Công việc này nằm trong khuôn khổ dự án RoLiXX và tập trung vào Lưu vực Bắc Đức. Đây là lưu vực lớn nhất thuộc Hệ thống Lưu vực Trung Âu và được cho là nắm giữ tiềm năng khai thác lithium cực kỳ lớn.

Các dữ liệu ban đầu cho thấy khu vực này chứa khoảng 43 triệu tấn lithium carbonate. Lượng lithium này hòa tan trong các dòng nước mặn sâu và nóng nằm trong các lớp đá Rotliegend thuộc kỷ Permi có niên đại khoảng 300 triệu năm.

Ông Dominik Soyk, đại diện đơn vị điều phối dự án Neptune Energy, khẳng định lithium đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Với dự án RoLiXX, các nhà khoa học đang điều tra tiềm năng của các dòng nước sâu chứa lithium vốn ít được nghiên cứu tại Lưu vực Bắc Đức.

Lớp đá Rotliegend nằm ở độ sâu từ 3.000 mét - 5.000 mét bên dưới các dãy núi thấp của Đức. Đây được coi là khu vực đặc biệt triển vọng đối với nguồn nước sâu chứa lithium.

Trong dự án kéo dài 36 tháng này, nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng các giếng khoan sâu hiện có để lần đầu tiên phân tích và đánh giá tài nguyên một cách có hệ thống. Dữ liệu cho thấy hàm lượng lithium ở một số khu vực đủ cao để trở thành một nguồn tài nguyên lớn chưa từng được khai phá.

Trước đó vào tháng 9/2025, Neptune Energy từng xác nhận Đức sở hữu một trong những trữ lượng tài nguyên lithium lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên việc tách lithium từ nước muối sâu đối mặt với những thách thức kỹ thuật phức tạp. Nước muối chứa một hỗn hợp các nguyên tố hòa tan và sự thay đổi áp suất cũng như nhiệt độ trong quá trình khai thác có thể khiến các khoáng chất bị kết tủa. Các lớp cặn lắng này có thể làm tắc nghẽn thiết bị và giảm hiệu suất của hệ thống bơm cũng như xử lý. Do đó nhóm nghiên cứu đang nỗ lực phát triển các phương pháp chiết xuất được thiết kế riêng cho các điều kiện độ mặn cao.

Một trong những mục tiêu chính của dự án là thu hồi lithium đồng thời giảm thiểu việc hình thành các chất thải rắn gây gián đoạn vận hành hoặc lo ngại về môi trường. Các nhà khoa học cũng đang tiến hành các phân tích địa chất và địa hóa chi tiết để hiểu rõ cách thức lithium được lưu trữ và di chuyển dưới lòng đất.

Con rắn Ronaldo vẫn sinh con đều dù nhiều năm không hề tiếp xúc rắn đực, chuyên gia nói: Quá khó hiểu!
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

