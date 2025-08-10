Khoản nợ 3,2 tỷ đồng khiến ông chủ phải đi làm shipper: Gác lại đam mê vài năm không chết, nhưng không có tiền ăn 1 tháng thì sẽ chết!

Nhược Hinh là một chàng trai sinh ra và lớn lên tại ở tỉnh Hàng Châu (Trung Quốc). Cách đây 7 năm, khi vừa tốt nghiệp Đại học với tấm bằng Giỏi ngành Quản trị Kinh doanh, Nhược Hinh từng tin rằng chỉ cần đủ đam mê, đủ cố gắng và dũng cảm, mình rồi sẽ trở thành doanh nhân thành đạt.

Thế nên sau khi ra trường, Nhược Hinh không chọn con đường làm công ăn lương như phần lớn bạn bè cùng trang lứa mà lựa chọn khởi nghiệp. Anh muốn làm chủ, muốn tạo ra một thứ gì đó “để đời của riêng mình”.

2 lần khởi nghiệp mang về lợi nhuận âm 90.000 NDT (3,2 tỷ đồng)

Đầu năm 2019 ,Nhược Hinh cùng một người bạn góp vốn mở quán cà phê với mô hình “cà phê làm việc”. Thời điểm đó, mô hình này đang là xu hướng ở các thành phố lớn, nơi giới trẻ và dân văn phòng thích ngồi làm việc ở những nơi có đồ uống ngon, có “tiếng ồn trắng” và không gian yên tĩnh, thiết kế đẹp.

Số vốn cho lần “tất tay” đầu tiên này của Nhược Hinh, một phần là từ khoản tiền tiết kiệm trong suốt 5 năm đi làm thêm hồi còn học Đại học, và khoản vay ngân hàng 35.000 NDT (khoảng 1,25 tỷ đồng) do bố mẹ đứng tên vay giúp.

Khoảng thời gian đầu mới mở quán, lượng khách ổn định, mỗi tháng doanh thu đủ để hòa vốn. Nhưng khoảng 10 tháng sau, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, khiến công việc kinh doanh của Nhược Hinh và bạn ngày càng khó khăn hơn. Chi phí thuê mặt bằng vẫn phải trả, trong khi doanh thu giảm hơn 70%.

Dẫu vậy, Nhược Hinh vẫn cố gắng trụ thêm vài tháng bằng cách vay thêm từ người quen, nhưng chỉ khiến khoản nợ phình to hơn. Cuối cùng, anh buộc phải đóng cửa, chấp nhận mất trắng số vốn ban đầu và gánh khoản nợ ngân hàng chưa trả hết.

Lần thất bại đó không đủ để làm Nhược Hinh nhụt chí. Tới năm 2022, khi mọi thứ dần trở lại bình thường, Nhược Hinh quyết định thử sức với thương mại điện tử - lĩnh vực anh nghĩ sẽ ít phụ thuộc vào mặt bằng hay các yếu tố khó lường khác. Anh mở một cửa hàng trực tuyến chuyên bán đồ thể thao và phụ kiện tập luyện tại nhà.

Ban đầu, doanh thu tăng đều, nhờ tận dụng mạng xã hội để quảng cáo và livestream bán hàng. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, thị trường bắt đầu bão hòa, một phần vì ngày càng có nhiều người bán, một phần vì kinh tế khó khăn, ai cũng bắt đầu “siết chặt hầu bao”.

Hàng tồn chất đầy kho, chi phí quảng cáo tăng chóng mặt, trong khi lợi nhuận lại sụt giảm. Để xoay vòng vốn, Nhược Hinh vay thêm 55.000 NDT (khoảng 1,95 tỷ đồng) từ người thân, bạn bè và cả ngân hàng với hy vọng tung ra bộ sưu tập sản phẩm mới để “lội ngược dòng”. Nhưng dòng tiền không kịp về, anh nhanh chóng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Kết thúc 4 năm với hai lần khởi nghiệp thất bại, Nhược Hinh ôm khoản nợ tổng cộng 90.000 NDT (tương đương 3,2 tỷ đồng). Áp lực trả nợ đè nặng lên vai, cộng thêm thất vọng vì công sức bỏ ra tan thành mây khói, khiến anh gần như rơi vào bế tắc.

Vỡ mộng làm chủ, chấp nhận đi làm shipper kiếm tiền trả nợ

Khi mọi nguồn tài chính đã cạn kiệt, Nhược Hinh nhận ra mình không thể tiếp tục “đốt” tiền vào những kế hoạch chưa chắc thành công. Cuối năm 2023, anh quyết định tạm gác giấc mơ khởi nghiệp và bắt đầu đi làm shipper cho một nền tảng giao hàng trực tuyến.

Công việc bắt đầu từ 7 giờ sáng và thường kết thúc vào 10 - 11 giờ tối. Ngày nắng gắt hay mưa tầm tã, Nhược Hinh vẫn rong ruổi khắp các con phố, mang từng hộp cơm, ly cà phê hay gói hàng đến cho khách. Trung bình mỗi ngày anh giao được 50 - 60 đơn, thu nhập khoảng 6.000 - 7.000 NDT/tháng (21,9 - 25,5 triệu đồng).

Sau khi trừ chi phí xăng xe, bảo dưỡng, ăn uống và tiền thuê phòng trọ, số tiền còn lại, Nhược Hinh gửi thẳng vào ngân hàng để trả nợ. Anh nói, những ngày đầu đi làm shipper, cơ thể đau nhức vì chưa quen việc, bàn tay sưng rát vì phải cầm lái và bêu nắng quá lâu.

“Trước đây tôi nghĩ chỉ cần đam mê và chịu khó là đủ để thành công. Nhưng giờ mới thấy, khi trong túi không có tiền, bạn gần như không thể làm được gì. Đam mê có thể chờ, còn cuộc sống với những nhu cầu sinh tồn cơ bản hàng ngày thì không. Không ai chết vì gác lại đam mê 1 vài năm, nhưng người ta sẽ chết vì không có tiền để ăn trong 1 tháng” - Nhược Hinh chia sẻ trên Weibo.

Hiện tại, mục tiêu của anh không còn là “thành công trước 30” như trước kia nữa mà chỉ mong trả hết nợ, tích lũy một khoản tiết kiệm đủ để không phải lo lắng mỗi khi gặp sự cố tài chính.

Câu chuyện của Nhược Hinh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Bên dưới bài đăng, không ít bình luận để lại lời động viên, khuyên anh kiên trì với công việc hiện tại, coi đây là quãng thời gian tích lũy kinh nghiệm sống và vốn liếng để một ngày nào đó quay lại với ước mơ. Một số khác thì thẳng thắn cho rằng, câu chuyện này là lời nhắc nhở cho rất nhiều người trẻ: Đam mê là thứ xa xỉ và mù quáng nếu người ta bất chấp đánh đổi cả tương lai cho 1 lần tất tay, bằng cách đi vay mượn, thay vì tự mình chuẩn bị vốn liếng.