Khoan hơn 1.800m xuống đáy biển, phát hiện mỏ chứa cột dầu cao 44m, trữ lượng lên đến tới 15 triệu thùng dầu

Giếng khoan đã phát hiện cột khí cao 14m và cột dầu cao khoảng 44m, tiềm năng chứa 8–15 triệu thùng dầu.

Ba doanh nghiệp dầu khí Na Uy gồm Aker BP, Equinor và DNO đã hoàn tất khoan thăm dò tại khu vực mỏ Verdandi và Lillefix ở Biển Bắc, qua đó nâng ước tính sơ bộ lượng dầu khí có thể thu hồi lên mức tương đương 8–15 triệu thùng.

Theo Cơ quan Quản lý Ngoài khơi Na Uy, giếng khoan thăm dò mang ký hiệu 16/1-EA-4 H được thực hiện tại khu vực hai mỏ Verdandi và Lillefix, ngoài khơi Na Uy. Kết quả khoan cho thấy quy mô dự kiến của các phát hiện dầu khí tại đây lớn hơn so với ước tính trước đó.

Giếng khoan nằm cách thành phố Stavanger khoảng 200 km về phía tây, được thực hiện bằng giàn khoan Deepsea Nordkapp của Odfjell Drilling. Đây là giếng khoan thăm dò thứ 11 thuộc giấy phép khai thác số 167, được cấp trong vòng cấp phép thứ 13 tại Na Uy.

Giếng khoan được thực hiện theo phương ngang, đạt độ sâu thẳng đứng 1.864 mét dưới mực nước biển và kết thúc tại tầng Heimdal thuộc kỷ Paleocen. Mục tiêu của hoạt động thăm dò là xác định sự hiện diện của các tầng đá chứa dầu khí, đồng thời làm rõ phạm vi tầng chứa và ranh giới dầu – nước.

Kết quả cho thấy giếng khoan phát hiện một cột khí cao 14 mét và một cột dầu cao 44 mét trong các lớp đá sa thạch thuộc hệ tầng Heimdal. Ranh giới giữa khí và dầu được xác định ở độ sâu 1.776 mét dưới mực nước biển.

Các đơn vị thăm dò đã khoan ngang tổng cộng 1.515 mét qua tầng chứa dầu. Chất lượng tầng chứa được đánh giá ở mức trung bình. Trong quá trình khoan, các bên cũng tiến hành thu thập dữ liệu, lấy mẫu chất lỏng và đo áp suất tại các điểm trong giếng.

Trước khi tiến hành khoan thăm dò, các doanh nghiệp ước tính lượng dầu khí có thể thu hồi tại khu vực đạt khoảng 0,6–1,9 triệu m³ tiêu chuẩn, tương đương 4–12 triệu thùng dầu quy đổi.

Tuy nhiên, các tính toán sơ bộ sau khi hoàn tất giếng khoan đã nâng khoảng ước tính lên 1,3–2,4 triệu m³ tiêu chuẩn, tương đương 8–15 triệu thùng dầu quy đổi.

Mức điều chỉnh này cho thấy kết quả thăm dò đã làm tăng quy mô dự kiến của các phát hiện dầu khí tại khu vực. Dù vậy, con số hiện tại vẫn là ước tính sơ bộ, chưa đồng nghĩa với lượng dầu khí chắc chắn có thể khai thác thương mại.

Theo cơ quan quản lý, giếng khoan được thực hiện tại khu vực có độ sâu mực nước biển 116 mét. Sau khi hoàn tất các hoạt động thăm dò và thu thập dữ liệu, giếng đã được bịt kín vĩnh viễn và đưa vào trạng thái bỏ hoang.

Các đối tác hiện đánh giá khả năng khai thác có hiệu quả kinh tế đối với phát hiện này. Một phương án đang được xem xét là kết nối khu vực phát hiện dầu khí với mỏ Symra gần đó.

Việc tận dụng hạ tầng sẵn có để kết nối các phát hiện mới với mỏ đang khai thác có thể là một yếu tố quan trọng trong quá trình đánh giá hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, quyết định phát triển mỏ sẽ phụ thuộc vào kết quả thẩm định trữ lượng, điều kiện kỹ thuật và tính khả thi về kinh tế.