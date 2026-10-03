Khoản đầu tư của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại LPBank mất giá hàng nghìn tỷ đồng

Sau hơn 3 tháng điều chỉnh, cổ phiếu LPB đã giảm hơn 28% so với mức đỉnh 56.000 đồng/cổ phiếu thiết lập ngày 24/6. Diễn biến này khiến giá trị thị trường khoản đầu tư của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại LPBank giảm hàng nghìn tỷ đồng.

Cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 2/10, từ mức 42.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 40.200 đồng/cổ phiếu. So với mứcđỉnh 56.000 đồng/cổ phiếu thiết lập ngày 24/6, thị giá LPB đến nay đã giảm hơn 28%.

Đà điều chỉnh diễn ra sau giai đoạn cổ phiếu LPB tăng mạnh quanh thời điểm thông tin tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông lớn của LPBank được công bố.

Theo thông tin LPBank cập nhật ngày 23/6/2026, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ ngân hàng. Khoản đầu tư được thực hiện với mục đích đầu tư tài chính cá nhân và ông Vượng không tham gia điều hành LPBank.

Ngay trong phiên 23/6, cổ phiếu LPB tăng kịch trần lên 52.600 đồng/cổ phiếu. Sang phiên 24/6, thị giá tiếp tục tăng lên 56.000 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất lịch sử.

Tại mức giá 56.000 đồng/cổ phiếu, 146,2 triệu cổ phiếu LPB do ông Phạm Nhật Vượng sở hữu có giá trị thị trường khoảng 8.200 tỷ đồng. Đến cuối phiên 2/10, khi LPB giảm xuống 40.200 đồng/cổ phiếu, giá trị thị trường của số cổ phiếu này còn khoảng 5.900 tỷ đồng.

Như vậy, tính theo giá thị trường, giá trị số cổ phiếu LPB mà ông Vượng đang nắm giữ đã giảm khoảng 2.300 tỷ đồng so với thời điểm cổ phiếu đạt 56.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng, cũng đang nắm giữ 148,3 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,97% vốn điều lệ LPBank. Theo thông tin công bố, việc sở hữu cổ phiếu LPB của bà Hương nhằm phục vụ mục đích đầu tư tài chính cá nhân.

Với LPBank, vốn hóa ngân hàng này đạt mức cao nhất lịch sử tại ngày 24/6 với gần 167.300 tỷ đồng. Đóng cửa ngày 2/10, vốn hóa ngân hàng còn khoảng 120.089 tỷ đồng. Như vậy, giá trị thị trường của LPBank đã giảm khoảng 47.000 tỷ đồng trong vòng 3 tháng qua