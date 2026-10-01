Khoa Pug thừa nhận không phải đại gia: Làm YouTube là nghề chính, gần 40 tuổi chưa mua được nhà

Trên trang cá nhân, Khoa Pug lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng anh là “đại gia”, con nhà giàu. Nam YouTuber cho biết YouTube là nghề chính, còn lượt xem và sự ủng hộ của khán giả là nguồn thu nhập giúp anh duy trì công việc.

Khoa Pug trong những chuyến du lịch sang chảnh.

Sống nhờ view, không sống bằng “mác” đại gia

Trước những bình luận cho rằng mình là “đại gia” nhưng vẫn làm YouTube vì tiền và lượt xem, trên trang cá nhân, Khoa Pug khẳng định YouTube là nghề chính của anh sau khi nghỉ công việc lập trình viên. Theo nam YouTuber, thu nhập từ lượt xem và sự ủng hộ của khán giả là nguồn sống của anh từ trước đến nay.

Khoa Pug cũng cho biết mình xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, từng làm nhiều công việc lao động chân tay khi còn là sinh viên. Những trải nghiệm này giúp anh tích lũy vốn sống và có thể giao tiếp với nhiều người ở các vị trí khác nhau. Anh đồng thời bác bỏ những bình luận cho rằng mình là con của một gia đình giàu có.

Nhắc lại giai đoạn mukbang và nội dung chi tiêu xa hoa trở thành xu hướng, Khoa Pug cho biết anh cũng chạy theo để thu hút lượt xem, bởi lượt xem mang lại thu nhập. Tuy nhiên, phần lớn số tiền kiếm được lại tiếp tục được đầu tư vào việc sản xuất video. “Làm được 10 đồng thì lại đầu tư trở lại vào video 10 đồng”, anh chia sẻ, cho biết gần 40 tuổi vẫn chưa mua được đất để xây nhà.

Theo Khoa Pug, khác với một số YouTuber tối ưu chi phí để tích lũy tài sản, anh dành nhiều tiền hơn cho việc trải nghiệm và sản xuất nội dung. Khi xu hướng video về chi tiêu xa hoa lắng xuống, anh trở lại với cách làm nội dung giản dị hơn, trong đó có việc ăn uống, sinh hoạt tiết kiệm trong các chuyến đi châu Âu.

Anh nhấn mạnh những chia sẻ này không nhằm than nghèo, mà để giải thích về cách mình làm YouTube. Nam YouTuber cho rằng bản thân vẫn may mắn khi được làm công việc yêu thích, có cơ hội đi nhiều nơi và trải nghiệm nhiều điều mới. Khi không muốn hoặc không thể chi nhiều như trước, anh lựa chọn dùng kiến thức và trải nghiệm để làm nội dung du lịch và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Từ Youtuber triệu view đến cú “phá sản” đầu năm 2026

Khoa Pug tên thật Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, quê Khánh Hòa, là một trong những YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam. Anh được biết đến với các video du lịch, ăn uống, trải nghiệm dịch vụ và khám phá nhiều địa điểm trong và ngoài nước.

Trong giai đoạn nổi tiếng, Khoa Pug thường xuất hiện với các nội dung về du lịch xa xỉ, nhà hàng, khách sạn và resort cao cấp tại Mỹ, Dubai, châu Âu, Trung Quốc, Ai Cập... Anh cũng từng gây chú ý với những khoản chi lớn cho trải nghiệm cá nhân, trong đó có hai lần phẫu thuật kéo dài chân. Nhiều vlog của anh từng đạt hàng triệu lượt xem. Bên cạnh làm nội dung, Khoa Pug cũng từng công khai tham gia đầu tư và kinh doanh ở nhiều lĩnh vực.

Năm 2021, theo số liệu ước tính từ Social Blade, chuyên trang thống kê độc lập uy tín nhất thế giới cho thấy doanh thu mỗi năm của kênh Khoa Pug là 89.600 USD đến 1,4 triệu USD (khoảng 2 tỷ đồng đến 32 tỷ đồng).

Tuy nhiên, thời điểm đó Khoa Pug cũng cho biết nhiều video đạt hàng triệu lượt xem nhưng không mang lại doanh thu, dù người xem vẫn thấy quảng cáo. Theo anh, nguyên nhân là các video quay tại khách sạn, nhà hàng cao cấp thường sử dụng nhạc có bản quyền; chỉ vài giây nhạc cũng có thể khiến toàn bộ doanh thu quảng cáo được chuyển cho chủ sở hữu bản quyền.

Cuối năm 2021, Khoa Pug công bố cùng một triệu phú tại Mỹ mua chung một máy bay trị giá khoảng 5 triệu USD. Chi phí vận hành và bảo dưỡng chiếc máy bay này được cho là lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm. Đến giữa năm 2025, YouTuber sinh năm 1992 tiếp tục gây chú ý khi tiết lộ đã chi khoảng 8 tỷ đồng cho việc phẫu thuật kéo dài chân.

Tuy nhiên, đầu năm 2026, nam YouTuber bất ngờ thông báo về tình hình tài chính. Tối 10/2/2026, anh đăng video cho biết mình “phá sản” sau một thời gian liên tiếp đầu tư thua lỗ. Ngày 11/2, Khoa Pug tiếp tục giải thích nguyên nhân, cho rằng sai lầm lớn nhất là sự tự phụ, quá tự tin vì kiếm được tiền từ khi còn trẻ và không thực hiện được lời khuyên “không nên để trứng vào một giỏ” mà chính anh từng dành cho người khác.

Theo những gì anh chia sẻ công khai, sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội hiện là nguồn thu nhập chính của Khoa Pug. Kênh YouTube Khoa Pug - Solo Trip hiện có gần 4,8 triệu người đăng ký và hơn 1 tỷ lượt xem, là nền tảng lớn nhất trong hệ thống nội dung của anh.

Bên cạnh YouTube và Facebook, đầu năm 2026, Khoa Pug bắt đầu sử dụng TikTok sau thời gian gần như không hoạt động trên nền tảng này. Anh lập tài khoản để chia sẻ hậu trường video YouTube, nội dung ngắn và tương tác với người xem. Việc đổi tên kênh thành Khoa Pug - Solo Trip cũng gắn với định hướng tập trung vào nội dung du lịch một mình và mở rộng khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.