Khoa Pug đã quá giàu trước tuổi 30 nhưng chỉ 1 hành xử nhỏ với người phục vụ bàn liền lộ ra tất cả

Khoa Pug vốn là cái tên nổi tiếng với việc review các dịch vụ du lịch, ăn uống và trải nghiệm. Anh chàng thường xuyên khoe cuộc sống giàu có, tiền tiêu xả láng đến mức có thời điểm từng chia sẻ "áp lực tuổi 30" là hết động lực làm YouTube vì hiện tại đã nhiều tiền.

Mới đây, Khoa Pug lại bất ngờ ghi điểm với cộng đồng mạng, không phải vì cách tiêu tiền mà bởi lối ứng xử với nhân viên. Trong clip mới được nam YouTuber đăng tải, anh chàng đi ăn ở một nhà hàng hải sản. Suốt quá trình này, Khoa nhận được sự hỗ trợ từ nhân viên và ngược lại, anh chàng cũng rất thân thiện, niềm nở với mọi người.

“Anh ăn đi”, “Ok Cảm ơn anh”, “Cảm ơn chị nha”, “Cảm ơn em”,... - Khoa Pug nói với nhân viên.

Ngoài ra Khoa Pug cũng mời Giám đốc vận hành của nhà hàng ngồi ăn cùng với mình, liên tục gắp đồ ăn và mời người này ăn. Cuộc nói chuyện của Khoa với mọi người giống như với bạn bè bình thường, không phân biệt YouTuber đình đám hay nhân viên nhà hàng gì.

Ở cuối clip, Khoa Pug còn mời nhân viên phục vụ bàn ăn bọ biển cùng, gọi cô mang bát đến và chủ động lấy đồ ăn cho khi biết cô làm nhân viên ở đây nhưng chưa ăn món này bao giờ. "Anh hỏi này. Em ăn món này bao giờ chưa? Lấy chén đến đây ăn thử đi. Đưa đây anh múc cho. Bé này chưa ăn bọ biển bao giờ. Tui cũng lần đầu tiên ăn mà" - Khoa Pug nói.

Khoa Pug chủ động lấy đồ ăn cho người quản lý phía nhà hàng đang ngồi ăn cùng mình

Nam YouTuber lấy đồ ăn cho nhân viên ăn thử

Vì vậy phía dưới clip này, Khoa Pug nhận về nhiều bình luận khen ngợi từ cư dân mạng. Họ cho rằng thái độ của Khoa thể hiện sự thân thiện và tôn trọng mọi người xung quanh, từ quản lý đến nhân viên phục vụ. Anh không chỉ trò chuyện tự nhiên, mời ăn, đưa muỗng mà còn tạo cảm giác gần gũi, không phân biệt.

Nhiều người từng làm nhân viên các dịch vụ cũng xác nhận rằng không chỉ với riêng Khoa mà bất cứ khách hàng nào đối xử như vậy họ cũng thấy vui và hạnh phúc. Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Mọi người có để ý không? Khoa không chỉ mời quản lý ngồi ăn cho vui mà thật sự đối đãi như những người bạn, từ việc đưa muỗng, liên tục mời ăn, đến cách trò chuyện rất tự nhiên, thân thiện. Cả lúc mời nhân viên ăn, hay chào mọi người trước khi về đều cho thấy sự trân trọng và tình cảm thật lòng.

- Yêu quý Khoa ngay từ ngày đầu xem kênh. Bao năm nay vẫn vậy, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện và gần gũi với tất cả mọi người!

- Nếu tôi là một nhân viên rất vui và cảm mến lắm lun. Cảm giác được tôn trọng ấy. Không bị tự ái hay mất lịch sự. Khoa 10 điểm.

- Dưới góc độ là nhân viên phục vụ mà được Khoa mời ăn thử bọ biển chưa bao giờ được ăn, chứng tỏ Khoa rất thân thiện với người lao động.

- Xem bạn này nhân cách rất lịch sự và luôn ấm áp với mọi người. Không phân biệt mình rất thích.

- Làm nhân viên mà được khách hàng mà được Khoa đối xử mời ăn như thì thật là hạnh phúc. Tôi cũng từng làm nhân viên khi được đối xử tôn trọng như thì nhân viên cũng sẽ phục vụ lại rất vui vẻ và nhiệt tình nữa.

Khoa Pug có tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, đến từ Nha Trang. Anh được mệnh là “YouTuber chịu chơi nhất Việt Nam” khi sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để trải nghiệm và review các dịch vụ đắt đỏ du lịch, mua sắm đắt đỏ bậc nhất ở nhiều nơi trên thế giới cho khán giả xem.

"Ở tuổi này, tôi cái gì cũng có trong tay, danh tiếng, sự nghiệp, tự chủ tiền bạc, sơn hào hải vị cũng ăn đủ thứ… Nên cảm thấy cuộc sống trở nên tẻ nhạt, vô vị. Thành công sớm quá cũng khổ các bạn ơi, nên mình muốn làm gì đó mới lạ cho các bạn xem thôi", Khoa Pug chia sẻ.

