'Khóa học tâm linh' quái đản khiến hai mẹ con mất 11 tỷ đồng

Câu chuyện gây chấn động này bắt đầu từ tháng 8/2013, khi người mẹ họ Vương, một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở Đài Loan (Trung Quốc) tìm đến “khóa học phát triển tâm linh” do hai người phụ nữ là Trương và Trần tổ chức. Với niềm hy vọng mong manh rằng tâm linh có thể giúp vượt qua bệnh tật, bà Vương dần sa vào vòng kiểm soát của nhóm người tự xưng là “bậc thầy thanh lọc năng lượng”.

Ban đầu, khóa học được giới thiệu như một chương trình “đánh thức tiềm năng tâm linh”, “giải trừ nghiệp chướng” và “tái tạo năng lượng chữa lành”. Nhưng sau một thời gian, nội dung các buổi học trở nên méo mó, biến tướng thành những hành vi lạm dụng cả thể chất lẫn tinh thần.

Những người tham gia bị buộc phải chịu những hình phạt kỳ quái như quỳ gối bên vệ đường, liếm chân người khác, hoặc công khai sỉ nhục lẫn nhau dưới danh nghĩa rèn luyện tính khiêm nhường và diệt trừ cái tôi. Có lần, nhóm lãnh đạo còn yêu cầu học viên đập đầu vào tường 40 lần và chụp ảnh gửi lên nhóm để chứng minh sự sám hối chân thành.

Hai mẹ con mất 11 tỷ đồng sau khi bị lôi kéo vào “giáo phái tâm linh”. (Ảnh: Shutterstock)

Theo lời kể của các nạn nhân, Trương và Trần luôn gieo rắc nỗi sợ hãi rằng ai không tuân theo quy định thì sẽ chết thảm, không thể siêu thoát. Họ thường xuyên dọa dẫm bà Vương: “Ngươi sẽ chết, ngay cả thần linh cũng không thể cứu. Gia đình ngươi sẽ tan nát, chết trong oán hận, không thể nhắm mắt".

Lo sợ căn bệnh ung thư sẽ trở nặng nếu chống đối, bà Vương miễn cưỡng tuân thủ mọi mệnh lệnh. Con trai bà cũng tham gia khóa học tâm linh vào tháng 4/2021.

Đỉnh điểm của sự lạm dụng xảy ra vào năm 2021, khi cả hai mẹ con bị ép tham gia những “nghi lễ hôn nhân tâm linh” kỳ quặc. Cả bà Vương và con trai đều phải kết hôn đồng giới với các học viên khác, với lý do “hiến dâng bản thân cho linh hồn cao quý hơn”. Một năm sau, họ lại bị buộc phải ly hôn như một phần của “bài học tái sinh”.

Một nữ học viên kể lại rằng cô từng bị đánh đập cho đến khi đồng ý ly hôn chồng thật ngoài đời, sau đó ngay lập tức bị ép cưới bà Vương trong nghi thức “tẩy nghiệp”.

Họ bị ép kết hôn đồng giới khi tham gia khóa học. (Ảnh: Shutterstock)

Để được công nhận là “Bậc thầy thanh lọc năng lượng”, các học viên phải đóng 2 triệu Đài tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng). Ngoài ra, họ còn bị phạt nếu bỏ lỡ cuộc gọi hay không kịp “thực hành nhiệm vụ tâm linh”, mỗi lần bị trừ 1.000 Đài tệ (khoảng 861.000 đồng).

Trong suốt 10 năm, bà Vương đã nộp tổng cộng hơn 6,84 triệu Đài tệ (5,8 tỷ đồng), còn con trai bà đóng 6,5 triệu Đài tệ (5,6 tỷ đồng). Khi tiền tiết kiệm cạn kiệt, họ buộc phải bán căn nhà của gia đình để tiếp tục nộp phí “rèn luyện tâm linh”.

Mãi đến tháng 4/2024, hai mẹ con mới thực sự tỉnh ngộ khi tìm đến tư vấn pháp lý và nhận ra mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi. Họ lập tức khởi kiện hai người cầm đầu là Trương và Trần, yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền đã nộp.

Trong phiên tòa, Trương và Trần cố biện minh rằng khoá học kéo dài 10 năm tương xứng với mức học phí cao; rằng các phương pháp tâm linh không thể được đánh giá bằng khoa học nên không thể xem là gian lận. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ các lập luận này, tuyên buộc hai bị cáo phải bồi thường 13.349.560 Đài tệ (hơn 11 tỷ đồng) cho mẹ con bà Vương.

Hiện chưa rõ hai người phụ nữ này có bị truy tố hình sự hay không, nhưng vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

Nhiều người tìm đến các hoạt động tâm linh để khai sáng và vượt qua thời điểm khó khăn, chẳng hạn như bệnh tật. (Ảnh: Shutterstock)

“Bẫy tâm linh” này khiến dư luận phẫn nộ: "Chẳng phải cảnh sát đã điều tra rồi sao? Họ phải bị trừng trị nghiêm khắc vì trò lừa đảo này"; “Nếu thật sự muốn tìm kiếm sự cứu rỗi, sao không dùng số tiền đó để giúp người nghèo? Đây là sự lừa đảo đội lốt tâm linh, xúc phạm cả niềm tin và lòng tốt của con người"...