'Kho vũ khí không người lái' bí ẩn dài 64 mét được phát hiện ở Trung Quốc

Một tàu 3 thân chưa từng được biết đến trước đây - có khả năng là một phương tiện mặt nước không người lái chạy đã được phát hiện tại một trong những xưởng đóng tàu của Trung Quốc.

Nhà phân tích hải quân HI Sutton đã đưa tin về điều này trên tờ Naval News. Theo hình ảnh vệ tinh, tàu mới có thể là loại không người lái và được thiết kế để hoạt động ở tốc độ cao.

Mặc dù mục đích vẫn chưa được biết, các nhà phân tích tin rằng dự án này chứng minh sự phát triển nhanh chóng của công nghệ Hải quân Trung Quốc và tính phức tạp ngày càng tăng.

Con tàu được phát hiện lần đầu tiên cách đây vài tháng tại Xưởng đóng tàu Hoàng Phố ở Quảng Châu, nơi thường đóng khinh hạm và tàu hộ tống. Thân tàu dài 65 mét gần như được phủ hoàn toàn bằng bạt, một thông lệ cực kỳ hiếm gặp tại cơ sở này, cho thấy mức độ bí mật cao.

Phân tích hình ảnh cho thấy đây là một con tàu dài, hẹp với thiết kế ba thân: hai thân nằm ở phía đuôi tàu. Thân tàu có hình dạng giống như một chiếc tàu ngầm đi kèm cấu trúc thượng tầng hình chữ nhật lớn, có thể nhìn thấy trên boong tàu dài phía trước.

Trung Quốc đang dẫn đầu trong lĩnh vực phương tiện tác chiến không người lái.

Con tàu này có thể không người lái, hoặc chỉ gồm một số ít thủy thủ đoàn - không gian bên trong không đủ để chứa số lượng thuyền viên tiêu chuẩn và phần kiến trúc thượng tầng thì hẹp và thấp.

Theo giới chuyên gia, mũi tàu có thể mang theo bệ phóng thẳng đứng đủ sâu để chứa tên lửa hành trình.

Đồng thời con tàu không có cấu trúc thượng tầng phát triển với radar hoặc hệ thống điều khiển hỏa lực mục tiêu - điều này chỉ ra rằng thiết bị trên sẽ đóng vai trò như một tàu chở vũ khí, tiếp nhận thông tin chỉ định mục tiêu từ các nền tảng khác và chỉ phóng tên lửa.

Một phiên bản khả thi khác là con tàu giữ vai trò phương tiện không người lái vận tải, sử dụng máy bay không người lái cỡ lớn thay vì tên lửa. Phần mũi hình chữ nhật của nó có hình dạng giống như nhà chứa UAV.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của tàu này có thể cho thấy việc thử nghiệm các khái niệm mới về máy bay không người lái chiến đấu của hạm đội Trung Quốc, có khả năng hoạt động độc lập hoặc như một phần của mạng lưới với các tàu khác.