Tên lửa Pritvi của Ấn Độ.

Theo RT, Ấn Độ đang xây dựng kho vũ khí tên lửa với quy mô và tầm vóc chiến lược. Tính toán an ninh của Ấn Độ được xác định bởi yêu cầu duy trì khả năng răn đe đáng tin cậy trước hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Pakistan và Trung Quốc.

Tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất

Năng lực tên lửa hiện đại của Ấn Độ dựa trên nhiều thập kỷ phát triển công nghệ bền vững. Từ năm 1994, quốc gia này đã có khả năng đưa vệ tinh vào quỹ đạo bằng các phương tiện phóng trong nước phát triển, trở thành quốc gia thứ tám tự mình phóng vệ tinh.

Thành tựu này xuất phát từ sự hợp tác trước đó với Liên Xô vào những năm 1970 trong việc chế tạo vệ tinh, tiếp theo là sự củng cố dần dần năng lực thiết kế, kỹ thuật và sản xuất trong nước.

Dự án quốc gia thành công đầu tiên trong lĩnh vực này là hệ thống tên lửa Prithvi SS-150, có tầm bắn 150km và về mặt khái niệm tương đương với SCUD của Liên Xô.

Mặc dù có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, hệ thống này chủ yếu được thiết kế để sử dụng thông thường trong các khu vực tác chiến hạn chế, bao gồm các vùng biên giới giáp với Kashmir do Pakistan quản lý và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc.

Yêu cầu phải khống chế các mục tiêu ở độ sâu lớn hơn trong lãnh thổ Pakistan và Trung Quốc đã dẫn đến việc khởi động chương trình Agni vào những năm 1980, tập trung vào phát triển tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn tầm xa. Tên lửa Agni-I, phóng thử lần đầu vào năm 1989, có tầm bắn khoảng 1.200km và được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Ít nhất 70 tên lửa loại này được triển khai, được hỗ trợ bởi các bệ phóng di động gắn trên xe tải hoặc hệ thống đường sắt, cho phép bố trí linh hoạt và khả năng sống sót trên khắp lãnh thổ Ấn Độ.

Tầm bắn của tên lửa Agni-II được mở rộng hơn nữa vào năm 2002, nâng khả năng tấn công lên khoảng 2.500km. Hệ thống di động này, được phát triển từ dòng thiết kế Agni-I, cung cấp khả năng tấn công các mục tiêu ở miền Trung và Tây Trung Quốc đồng thời duy trì tính linh hoạt trong vận hành nhờ khả năng triển khai trên đường bộ và đường sắt.

Quá trình phát triển tiếp tục trong chương trình đã cho ra đời Agni-III vào năm 2006, với tầm bắn lên đến 5.000km, thiết lập một khuôn khổ răn đe khu vực mạnh mẽ.

Các phiên bản kế tiếp, bao gồm Agni-IV và Agni-V, đã mở rộng tầm bắn của Ấn Độ vào lĩnh vực liên lục địa. Agni-V, có khả năng đạt tầm bắn lên đến 8.000km, tích hợp đầu đạn MIRV, cho phép mỗi tên lửa mang nhiều đầu đạn nhắm vào các mục tiêu khác nhau.

Thông qua quá trình phát triển từng bước của hệ thống Prithvi và các hệ thống Agni kế tiếp, Ấn Độ đã xây dựng một lực lượng tên lửa đặt trên đất liền bao gồm các tầm bắn chiến thuật, tầm trung và liên lục địa, tạo thành cốt lõi của thế trận răn đe của nước này.

Hoàn thiện bộ ba hạt nhân

Thành phần hải quân của lực lượng chiến lược Ấn Độ được phát triển để cung cấp khả năng phản công trả đũa có thể sống sót, dựa trên các nền tảng hạt nhân trên biển.

Nỗ lực này đã được hiện thực hóa thông qua việc đưa vào biên chế các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc chương trình tàu ngầm lớp Arihant, đánh dấu một bước tiến quyết định hướng tới việc vận hành hoàn chỉnh bộ ba hạt nhân.

Tàu dẫn đầu, INS Aridhaman, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 4 hoặc 5 năm nay sau một thời gian dài thiết kế, thử nghiệm và chạy thử trên biển, thiết lập cơ sở hạ tầng nền tảng cho các cuộc tuần tra răn đe liên tục trên biển.

Những tàu ngầm này được trang bị tên lửa đạn đạo do Ấn Độ tự phát triển. Hệ thống được triển khai ban đầu, K-15 Sagarika, có tầm bắn khoảng 750km và là nền tảng phóng vũ khí hạt nhân trên biển đầu tiên của Ấn Độ.

Quá trình phát triển tiếp theo đã giới thiệu K-4, mở rộng tầm hoạt động của lực lượng tàu ngầm Ấn Độ lên khoảng 3.500km, cho phép bao phủ các mục tiêu chiến lược ở xa hơn từ các khu vực tuần tra an toàn.

Chủ quyền công nghệ

Nền tảng thể chế của các chương trình tên lửa chiến lược và quốc phòng của Ấn Độ nằm ở Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO).

Từ những giai đoạn đầu phát triển tên lửa đạn đạo đến sự tiến bộ của các hệ thống liên lục địa được trang bị đầu đạn hồi quy có thể nhắm mục tiêu độc lập (MIRV), DRDO đã theo đuổi một chương trình có cấu trúc nhằm mở rộng năng lực từng bước dựa trên thiết kế và sản xuất trong nước.

Khuôn khổ này đã cho phép Ấn Độ duy trì quyền kiểm soát toàn diện đối với các hệ thống chiến lược, bao gồm thiết kế ý tưởng, kỹ thuật vật liệu, nghiên cứu động cơ đẩy, thử nghiệm bay và sản xuất hàng loạt.

Việc củng cố các năng lực này đã giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài trong các lĩnh vực nhạy cảm và tăng cường khả năng phục hồi của nền tảng công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ.

Và DRDO chính là đơn vị tham gia của Ấn Độ trong dự án BrahMos chung giữa Nga và Ấn Độ.

B iểu tượng của sự hợp tác Ấn Độ-Nga

BrahMos là sản phẩm giữa Nga và Ấn Độ, và được coi là một trong những ví dụ thành công nhất về hợp tác kỹ thuật quân sự hiện đại.

Được thiết kế để phóng từ nhiều bệ phóng khác nhau, như: Tàu chiến, tàu ngầm, hệ thống tên lửa trên bộ và trên không. BrahMos được giới thiệu lần đầu tại triển lãm MAKS-2001.

BrahMos là tên lửa hành trình siêu âm có tầm bắn ít nhất là 290km, tuân thủ các hạn chế xuất khẩu công nghệ tên lửa quốc tế. Ngoài ra, các nỗ lực đang được tiến hành để phát triển một biến thể hoàn toàn nội địa với tầm bắn 400km.

Tên lửa bay với tốc độ hơn Mach 2.8 và mang đầu đạn xuyên phá tích lũy nặng tới 300kg, khiến nó rất hiệu quả chống lại các tàu chiến thuộc bất kỳ lớp nào hoặc mục tiêu kiên cố trên mặt đất.

Phiên bản phóng từ máy bay của tên lửa BrahMos, được gọi là BrahMos-A, cũng đã được phát triển gần đây và vẫn đang được thử nghiệm. Tên lửa này có thể được mang bởi máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI do Nga sản xuất.

Có khả năng cao là tên lửa BrahMos-A siêu thanh phóng từ máy bay cũng có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Trong trường hợp đó, Ấn Độ sẽ có hàng chục máy bay có khả năng triển khai tên lửa hạt nhân mà không cần xâm nhập vào vùng phòng không của mục tiêu.

Vũ khí mới

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Rất có thể giai đoạn tiếp theo của dự án BrahMos sẽ liên quan đến việc phát triển chung một hệ thống tên lửa dựa trên tên lửa siêu thanh Zircon của Nga.

Liệu điều này có phát triển thành dự án BrahMos-II hay không vẫn còn phải chờ xem, nhưng đáng chú ý là tên lửa Zircon được phát triển bởi cùng một cục thiết kế của Nga tham gia vào chương trình BrahMos.