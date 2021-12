Chẳng kém cạnh gì cô bạn gái Jennie sở hữu căn nhà 126 tỷ sang chảnh, G-Dragon cũng sống trong căn penthouse hạng sang trị giá 171 tỷ đồng. Trưởng nhóm BigBang thích trưng bày những món đồ đắt đỏ, hiếm có khó tìm và có tính nghệ thuật cao. Đặc biệt, phải kể đến bộ sưu tập tranh, ảnh, các tác phẩm điêu khắc, nội thất được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới, ngắm mà cứ ngỡ như lạc vào viện bảo tàng.



Tác phẩm nghệ thuật giá trị nhất trong nhà G-Dragon là bức tranh của Richard Prince có tên Millionaire Nurse, theo Allkpop, bức tranh này trị giá khoảng 3,3 triệu đô la Mỹ, tương đương 75,6 tỷ đồng và bằng 3 căn hộ hạng sang ở Seoul!

Bức tranh này đáng giá cả gia tài

Trưởng nhóm BigBang có đam mê sưu tầm nhiều tác phẩm nghệ thuật

GD cũng sở hữu một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch gây tranh cãi, ban đầu có tên L.O.V.E. nhưng được biết đến nhiều hơn với cái tên The Middle Finger. Trong bộ sưu tập tranh của nam idol, nổi bật còn có bức tranh Big John của George Condo, trị giá ước tính 985.000 đô (gần 22,6 tỷ đồng), và bộ 4 bức tranh: Jean Louis, Jean Louis with One Ear, Jean Louis’ Wife and Jean Louis’ Wife’s Sister, trị giá khoảng 370.000 đô (gần 8,5 tỷ).

GD rất hay khoe hình chụp bên cạnh bức tranh nổi tiếng này

Dọc theo hành lang trong nhà treo các tác phẩm mang tính trừu tượng, đầy màu sắc rực rỡ và gợi sự tò mò như bìa các album của G-Dragon. Trong số đó, có thể kể đến bức tranh sơn dầu của Rudolf Stinge, bức Exciting Love của Ricardo Passaporte và loạt tranh huỳnh quang Green, Yellow, Orange, Red, Pink Mountain của Hyperbeast.

Một vài góc tối giản khác trong nhà GD: bức tường này trưng bày một tác phẩm có tên Two Smiles

Ngoài các bức tranh có giá trị nghệ thuật cao, GD cũng thích sưu tầm ảnh chân dung của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Anh sở hữu bản in chân dung các nghệ sĩ của John Baldessari, bao gồm hình ảnh của cựu người mẫu Victoria's Secret Karlie Kloss và các diễn viên Drew Barrymore, James Franco...

Dọc bức tường treo đầy tranh, ảnh như ở triển lãm nghệ thuật

Nhiều món đồ trang trí khác trong nhà của nam idol có giá cao ngất ngưởng không kém. Trong phòng khách của GD bày những chiếc gối Hermès Avalon, mỗi chiếc khoảng 1.000 đô la Mỹ (gần 23 triệu). Ngoài ra GD còn sở hữu bộ sưu tập những tác phẩm của nghệ sĩ người Mỹ Kaws, gồm 1 bộ ba chiếc, có giá từ 1.400 đô la Mỹ (hơn 32 triệu) đến 3.500 đô (khoảng 80,2 triệu) cho mỗi tác phẩm và một bộ cờ Man Ray quý hiếm, trị giá hàng trăm nghìn đô la mỗi phiên bản.

Mỗi bức tranh đều có giá trị cả trăm ngàn đô

Về nội thất, căn penthouse của G-Dragon là sự pha trộn giữa phong cách hiện đại và tối giản. Trong không gian tụ tập bạn bè, anh chọn chiếc bàn của Valentin Loellmann, những chiếc ghế của Jean Prouvé có giá khoảng 1.000 đô la (gần 23 triệu) mỗi chiếc.

Đồ nội thất nhiều rực rỡ nhiều màu sắc, độc đáo và rất "matching" với nhau

Chiếc ghế bọc lông tuyệt đẹp mà GD sở hữu đến từ một thương hiệu khó có thể tìm thấy trên thị trường. Đây là chiếc ghế duy nhất trên thế giới trị giá 1,1 tỷ won (gần 20 tỷ đồng), và chỉ có tổng cộng 20 chiếc. Bên trái là một bức tranh nổi tiếng của họa sĩ George Condo, trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng.

Chiếc ghế đẩu nhìn tưởng bình thường nhưng là 1 thiết kế từ năm 1950, giá cũng sương sương 60 triệu

Nguồn: Tổng hợp