“Khổ thân bố mẹ bọn mình": "Lộ" đoạn tin nhắn trong nhóm chat của học sinh lớp 4, đọc xong "lịm tim" vì quá đáng yêu!

Những cuộc trò chuyện của trẻ nhỏ tưởng chỉ vu vơ nhưng đôi khi khiến người lớn bất ngờ. Mới đây, một phụ huynh chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện khá thú vị sau khi vô tình đọc được tin nhắn trong nhóm chat của con trai học lớp 4. Nội dung đoạn trò chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi sự ngây ngô nhưng cũng đầy tình cảm của các cậu bé.

Theo hình ảnh được chia sẻ, trong nhóm chat có tên khá hài hước là “Hội anh em bạn chí”, một học sinh đã gửi ảnh chụp bảng học phí của trường. Tổng số tiền các khoản trong tháng lên đến 971.000 đồng, bao gồm nhiều mục như chăm sóc bán trú, tiền ăn, nước uống, các lớp tiếng Anh, STEM hay trông giữ học sinh sau giờ học.

Đoạn tin nhắn thu hút sự chú ý

Cậu bé này còn thốt lên rằng học phí của trường mình khá cao, thậm chí than thở: "Khổ thân bố mẹ bọn mình". Câu nói khiến nhiều người lớn đọc được không khỏi bật cười vì sự chân thành của “cậu ấm” mới chỉ học tiểu học.

Không chỉ dừng lại ở đó, em này còn tiếp tục bình luận về các khoản học thêm, đặc biệt là lớp tiếng Anh. Em nói rằng học phí giáo viên nước ngoài khá đắt nhưng thầy giáo dường như thiên vị các bạn nữ hơn khiến nhiều người đọc xong không khỏi bật cười. Đúng là góc nhìn rất ngây ngô của trẻ con, mọi cảm xúc trong lớp học đều được nhìn nhận theo cách rất đơn giản và chân thật.

Nhiều phụ huynh khá bất ngờ vì không nghĩ rằng học sinh lớp 4 lại có thể bàn luận về chuyện tiền bạc, học phí một cách rôm rả như vậy. Tuy nhiên, càng đọc càng thấy dễ thương vì con dường như đã bắt đầu hiểu được phần nào sự vất vả của cha mẹ.

Câu nói “khổ thân bố mẹ bọn mình” cho thấy dù còn nhỏ nhưng đã biết quan tâm đến gia đình. Việc trẻ bắt đầu nhận ra giá trị của tiền bạc cũng là dấu hiệu cho thấy gia đình đã phần nào dạy con về cách chi tiêu và trách nhiệm.

Một số phụ huynh khác chia sẻ rằng con mình cũng từng có những suy nghĩ tương tự. Có người kể rằng con trai học lớp 5 đôi khi cũng hỏi về tiền học, tiền ăn hay chi phí học thêm, thậm chí còn tỏ ra lo lắng khi thấy bố mẹ phải chi tiêu nhiều cho việc học.

Dù nói chuyện theo kiểu “buôn dưa lê” của trẻ con, nhưng nội dung tin nhắn này lại khiến người lớn cảm thấy ấm lòng. Bên cạnh những lời khen, một vài ý kiến cũng cho rằng việc trẻ sớm nhận thức được chi phí học tập là điều tích cực nhưng cha mẹ cũng nên giải thích để con hiểu rằng đầu tư cho việc học là cần thiết.

Quan trọng hơn, thay vì quá lo lắng về tiền bạc, trẻ nên tập trung vào việc học tập và rèn luyện. Khi con đã biết thương bố mẹ và hiểu được giá trị của tiền bạc, đó chính là nền tảng tốt để hình thành ý thức trách nhiệm trong tương lai.